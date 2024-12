La agotada fórmula de WarGames en WWE

Tal vez Triple H, fan reconocido del heavy metal, sólo quiso recuperar el concepto de WarGames como excusa para que WWE se hiciera con los derechos de «War Pigs», célebre canción de Black Sabbath; particular banda sonora del evento desde 2022.

Y sin duda, tal desembolso está mereciendo la pena. En 2022, WWE batió con Survivor Series: WarGames su récord de taquilla sobre el TD Garden de Boston (Massachusetts, EEUU), y en 2023 hizo lo propio desde la Allstate Arena de Rosemont (Illinois, EEUU). Exitosa racha que este año no se ha detenido, cuando ayer la más reciente edición del evento atestó la Rogers Arena de Vancouver (British Columbia, Canadá).

Especialmente, por la lucha WarGames varonil, donde anoche de nuevo The Bloodline fueron protagonistas, ahora contra la nueva versión de la propia The Bloodline y el extra de CM Punk como inusual aliado de Roman Reigns y Cía, quienes acabaron ganando la batalla, aunque la guerra parezca lejos de concluir.

WWE ha conseguido que muchos de sus seguidores carezcan de un verdadero ojo crítico, y el éxito de WarGames se debe en buena parte a tal hecho. Porque realmente, hablamos de una fórmula agotada.

Allá en 2017, cuando WWE resucitó la estipulación para NXT, programando por primera vez el evento TakeOver: WarGames, todo lució único, amén de que dicho tipo de combate llevara casi veinte años sin disputarse. Triple H hizo el anuncio del show cuando las hostialidades entre los equipos protagonistas (por cierto, tres, no dos, ofreciendo enorme dinamismo) ya estaban construidas, y estas desembocaron de manera orgánica sobre el entonces novedoso formato. Asimismo, en aquella velada sólo tuvo lugar un combate WarGames, otorgándole mayor sensación de unicidad si cabe.

A partir de aquella memorable cita, WWE pudo reservar el concepto en pos de situarlo en un próximo gran evento de NXT, sin que necesariamente fuese en un nuevo TakeOver: WarGames. Pero no, HHH decidió programar los siguientes «juegos de guerra» en la misma semana de noviembre un año después, como estelar de NXT TakeOver: WarGames 2018. Y el siguiente en la misma semana de noviembre un año después. Así hasta repetir la fórmula por última vez en 2021, antes de que la gallina de los huevos de oro ascendiera al elenco principal.

WarGames es un formato que bien utilizado resulta genial, al igual que ocurría durante los primeros años de la Elimination Chamber, cuando los seguidores ignoraban cuándo se produciría otro combate en la imponente estructura. Y esta estipulación al menos tiene la ventaja actualmente —una vez ya también exprimida con evento homónimo— de no necesitar una construcción de rivalidades como tal, pues los participantes suelen decidirse mediante luchas clasificatorias.

En cambio, WarGames supone, per se, una estipulación que al mantener su formato necesita de una narrativa a fin de justificar el enfrentamiento. Y como dije, desde su segunda entrega en 2018, tal narrativa ya no se presenta orgánica, sino demasiado dirigida; y obviaré ese ridículo grito de «WarGames» que parece por norma debe hacer algún talento…

Habría una manera, sin embargo, de compensar ese factor inorgánico: violencia. En NXT, las luchas WarGames tenían un componente extremo muy estimable, potenciado por la habitual intensidad «in-ring» que destilaba la marca dorada. Hoy día, bajo los focos del «main roster», las luchas «WarGames» no distan demasiado de cualquier encuentro sin descalificación al uso que pueda verse durante un episodio de Raw o SmackDown. Anoche pudimos comprobarlo una vez más.

It all comes down to THIS!#SurvivorSeries #WarGames pic.twitter.com/5HBNzXWQmI