La abogada de Vince McMahon responde a la demanda de «Ring Boys»

Un grupo de cinco hombres cuya identidad se mantiene oculta llamados a sí mismos «Ring Boys» que sobrevivieron al abuso sexual ha impuesto una demanda afirmando que fueron manipulados y abusados ​​sexualmente por el jefe del equipo de ring de la WWE y locutor del ring, Mel Phillips.

1/25/87: Mel Phillips introduces a young Mick Foley as “Nick Faley” Mr. Faley then gets squashed by Kamala. Poor Nick. pic.twitter.com/6CloMXJzUf — OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) January 25, 2024

La demanda -se puede leer haciendo clic aquí– cita múltiples ejemplos de ex personal y talento de la compañía que indican que era de conocimiento público que Phillips abusaba sexualmente de los chicos del ring.

Así mismo, pinchando aquí puede leerse un artículo sobre esta demanda en Rolling Stone publicado por David Bixenspan, quien ha estado cubriendo la historia de Mel Phillips y el escándalo de «Ring Boy» durante al menos cuatro años.

► La demanda de «Ring Boys»

Como primera reacción pública a esta demanda, la abogada de Vince McMahon, Jessica Rosenberg, ha dado la siguiente declaración (a través de Brandon Thurston) sobre la demanda y las acusaciones:

«Hace más de 30 años, el columnista Phil Mushnick intentó generar titulares con estas mismas afirmaciones falsas. Esas acusaciones nunca se probaron y, finalmente, se convirtieron en el tema de una demanda por difamación contra el Sr. Mushnick. Las afirmaciones de negligencia contra el Sr. McMahon que se presentaron hoy se basan en las mismas declaraciones absurdas, difamatorias y totalmente infundadas de parte del Sr. Mushnick. Defenderemos vigorosamente al Sr. McMahon y estamos seguros de que el tribunal concluirá que estas acusaciones son falsas y carecen de fundamento.»

Former WWF ring boys allege horrific abuse by ring announcer Mel Philips in new lawsuit against WWE, Vince & Linda McMahon From @BrandonThurston https://t.co/hRanGRg8KS — POST Wrestling (@POSTwrestling) October 23, 2024

Phil Mushnick hablaba así recientemente de McMahon:

«Mi conocimiento empírico, mi conocimiento basado en la investigación, basado en entrevistas y entrevistas con gente realmente buena. He conocido a gente maravillosa. Bruno Sammartino fue una de las personas más nobles que he conocido porque decía la verdad. Pero, basándome en lo que sé de Vince McMahon, es lo más parecido al personaje ficticio Hannibal Lecter que he conocido. Es así de enfermo. Creo que es un sociópata».

Embed from Getty Images