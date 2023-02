La empresa independiente Kyushu Pro llegó al West Japan General Exhibition Center desde donde celebró el “Kitakyushu Genki Festival 2023”.

► “Kitakyushu Genki Festival 2023”

La veterana Jaguar Yokota tuvo una aparición especial en una lucha en triple amenaza donde dominó a Batten Blabla y Kaji Tomato.

Genkai reapareció luego de dos meses de ausencia por lesión y lo hizo con una victoria ante Kodai Nozaki.

RAICHO y SUGI defendieron el Campeonato de Parejas Kyushu Pro respondiendo al asedio de Asosan y Naoki Sakurajima. Los monarcas basaron su estrategia con ataques veloces y coordinados.

En el turno estelar, TAJIRI falló en su primera defensa del Campeonato Kyushu Pro, cayendo ante el enmascarado Mentai Kid, quien con este resultado dio comienzo a su segundo reinado.

Los resultados completos son:

Kyushu Pro “Kitakyushu Genki Festival 2023” 05.02.2023,

West Japan General Exhibition Center

Asistencia: 1202 Espectadores

1. Kota Umeda venció a Owen Blanco (5:34) con High Kick

2. Three Way Match: Jaguar Yokota derrotó a Batten Blabla y Kaji Tomato (8:20) con un Kubi katame sobre Tomato

3. Genkai venció a Kodai Nozaki (15:17) con la Katanaga.

4. Kyushu Pro Tag Team Title: RAICHO y SUGI (c) derrotó a Asosan y Naoki Sakurajima (14:11) con la Muso de SUGI sobre Sakurajima

5. Kyushu Pro Title: Mentai Kid venció a TAJIRI (c) (17:33) con un Mentai ☆ Splash – conquistando el título