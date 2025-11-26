Kyushu Pro crea una división de lucha femenina

La empresa japonesa independiente con sede en Fukuoka, Kyushu Pro Wrestling anunció el lanzamiento de su división femenina llamada “Kyujo”,

► Kyushu Pro tendrá división femenina

Kyujo estará a cargo de TAJIRI, quien contará con la asesoría de Meiko Satomura, presidente de Sendai Girls. En el anuncio a los medios de la creación de Kyujo, TAJIRI mencionó que el proyecto busca desarrollar luchadoras que puedan dar el salto de Kyushu al mundo de la lucha libre profesional femenina. En la conferencia de prensa también estuvo Ryota Chikuzen, presidente de Kyushu Pro.

Con el fin de ofrecer una estancia profesional a las atletas que se incorporen a Kyujo, se ha construido un nuevo dormitorio femenino para atletas de lugares lejanos, y la escuela está totalmente preparada para darles la bienvenida.

En los últimos años, TAJIRI llevó a luchadoras de fuera de Japón y entrenó a muchas luchadoras en diferentes áreas, como Syuri y Lady C de Stardom. Además, se mostró muy abierto a entrenar e invitó a Maki Itoh, ex integrante de TJPW, a competir con más frecuencia en Kyushu Pro Wrestling

Con Meiko Satomura como supervisora y TAJIRI proporcionando orientación dentro del ring, Kyushu Pro Wrestling confirmó que realizarán dos audiciones el 20 de diciembre en el Kyushu Pro Wrestling Dojo: una para nuevos talentos femeninos (de escuela secundaria en adelante) y otra para niñas menores de 15 años.

La filosofía de Kyujo será: ¡Hagamos que Kyushu sea más vibrante!.

Un emocionado Presidente Chikuzen señaló sobre este proyecto:

Al contar con atletas femeninas que desempeñen un papel activo, podemos llevar energía a un público más amplio. Es muy importante contar con el apoyo de Satomura. Es una superestrella mundial. Nunca pensé que aceptaría. Es una oportunidad de tomar prestado el poder de un luchadora verdaderamente grande.