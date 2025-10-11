Kylie Rae y dos luchadoras más, también fuera de WWE

Aunque WWE se encuentre en Australia por la celebración hoy de Crown Jewel Perth, esto no quita para que el que más y el que menos quede libre de un despido.

En las últimas horas, ocho talentos adscritos a las marcas secundarias de la empresa dijeron adiós a esta: Wes Lee, Stevie Turner, Lance Anoa’i, Jin Tala, Drako Knox, Haze Jameson, Summer Sorrell, Brayden «BJ» Ray y Jamar Hampton.

► WWE ID y EVOLVE, mermados

Y entre tales nombres, incluso por encima de Wes Lee, sorprende el cese de Stevie Turner, quien ejercía de Gerente General de EVOLVE e incluso en las últimas semanas asumió temporalmente el mismo cargo en NXT junto a Robert Stone. Una marca, EVOLVE, que supone la principal afectada por el «viernes negro» que nos ocupa.

Kylie Rae, Zayda Steel y Zara Zahkher también han anunciado su marcha de WWE, finalizando, asimismo, su afiliación al programa WWE ID.

Rae, de baja por embarazo desde el pasado mes, motivo de que dejara vacante el Campeonato Femenil WWE ID, se mostró muy agradecida y aplazó a los seguidores a acompañarla en su siguiente etapa una vez dé a luz.

Today I share that my time with WWEID is coming to an end, as I was informed my contract will not be renewed.



I’m incredibly grateful for the opportunities, memories, and people I met along the way. Thank you to everyone who supported me during this chapter—it truly means the… — KYLIE RAE (@IamKylieRae) October 9, 2025



«Hoy comparto que mi tiempo con WWE ID llega a su fin, pues me informaron que no renovarían mi contrato.

«Estoy increíblemente agradecida por las oportunidades, recuerdos y la gente que conocí por el camino. Gracias a todos los que me apoyaron durante este capítulo —de veras significa muchísimo

«En cuanto al siguiente capítulo, ¡estoy lista para conocerte! (Una vez saque a este bebé, claro)

Steel por su parte, compitió anoche en el evento With Glory Comes Pride de House Of Glory, y, según expuso horas antes, no quiso renovar su contrato, por lo que está libre de cualquier cláusula. Importante pérdida para EVOLVE, Steel era una fija cada semana del show de esta marca, siendo parte de The Vanity Project, su principal facción.

Mientras, parece que Zakher no tiene clara su continuidad en el negocio de los machetazos. El episodio de EVOLVE del pasado 25 de junio albergó su última aparición televisiva.

As of today, my contract with WWE ID has expired, and I’ll be taking a step back from wrestling. I’m so grateful for all the people I’ve met and everyone who’s supported me. I don’t know if or when I’ll be back, but I’m hopeful for the future. ❤️ — Zara Zakher ザラ・ザカー (@zarazakher) October 10, 2025



«Mi contrato con WWE ID concluyó hoy, y me alejaré de la lucha libre. Estoy muy agradecida por toda la gente que he conocido y todo el mundo que me ha apoyado. No sé cuándo volveré o si volveré, pero estoy esperanzada por el futuro».