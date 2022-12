W»WE NXT actualmente está realizando una prueba en el Performance Center en Florida. Las pruebas empezaron ayer y se extenderán hacia el final de la semana. Los únicos nombres que hemos confirmado hasta ahora para participar son la ex estrella de MLW KC Navarro y la ex estrella de AEW y NWA Kylie Rae«. Así nos enteramos recientemente en Súper Luchas que Kylie Rae está buscando firmar con WWE. Nunca ha trabajado en la compañía; sí en otras grandes como IMPACT! Wrestling o New Japan Pro-Wrestling.

► Kylie Rae usa el STFU de John Cena

Todavía no conocemos el resultado de sus pruebas pero mientras tanto ella sigue trabajando como independiente. Y de ahí sacamos ahora un llamativo momento que protagonizó durante un combate, cuando atacó a su oponente como el movimiento de rendición STF de John Cena. Lo mismo que sucedió recientemente con un peleador de UFC. No sabemos si de esa manera consiguió la victoria porque el video que vemos a continuación no alcanza hasta ahí. No obstante, no cabe duda de que Kylie Rae le pone muchas ganas a la maniobra.

Word life, it’s the basic thuganomics. https://t.co/pjWEI3tDHh — KYLIE RAE (@IamKylieRae) December 10, 2022

Es interesante apuntar que, viendo la almohadilla que aparece en el video, el evento podría ser Limtless Dirty Laundry, que se celebró el sábado pasado 3 de diciembre; de ser este, y no una continuación del mismo celebrada hoy, Kylie Rae fue derrotada por B3CCA. Y es curioso también señalar que si ese fue su último combate hasta ahora, hace una semana, es quizá porque está adentrándose en WWE después de que las pruebas le fueran bien. Aunque eso es pura especulación, esperaremos a tener más información.