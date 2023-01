Kylie Rae profundiza en su reciente prueba con WWE

A finales de 2022, Kylie Rae estuvo realizando pruebas con la WWE, e incluso luchó con Dana Brooke en Main Event. ¿Cómo vivió todo? Ella misma lo cuenta en Going Broadway.

► El contacto con la WWE

“Estaban viniendo a Chicago y, según tengo entendido, le pedían a la gente de nuestra escuela que se comunicara con WWE. No sé si la gente sabe esto. Es Gabe Sapolsky. Es una de las mejores personas que he tenido el placer de conocer. No puedo expresar lo mucho que me ha ayudado a lo largo de todo este proceso. Es la persona a la que recurrimos para obtener trabajo adicional y demás. Ya no tenía contrato con NWA, así que pude poner mi nombre en el sombrero por trabajo extra. ‘Si necesitan alguna mujer, estoy más que feliz de ser considerada para esta oportunidad. Si no, lo entiendo completamente’. Seamos honestos, para los que saben, vengo con equipaje, un par de maletas facturadas extra”.

► Las pruebas

“Entré allí pensando: ‘No voy a firmar, así que déjame disfrutar esto y aprovecharlo al máximo y disfrutar de estar allí y aprender todo lo que pueda aprender’. Esa era mi forma de pensar. ‘La oportunidad que tengo es ir a esta prueba. No creo que venga nada después’. Eso probablemente ayudó porque me quitó algo de presión. ‘Déjame hacer todo a la perfección, déjame impresionar a las personas adecuadas’. Es muy intimidante estar allí, pero realmente me estaba divirtiendo”.

► Futuro en WWE

“Nunca digas nunca, que yo sepa, no en el Rumble. En cuanto a algo a largo plazo, en este punto, obtuve el acuerdo de ‘no ahora’, lo cual está bien. Si tiene que ser, sucederá. Si estaba destinado a ser, habría sucedido. Es más, todavía nos están haciendo volver por trabajo extra, estuve allí el viernes pasado y el viernes anterior. Por lo que sentí, no puedo hablar en su nombre porque no lo sé, pero por lo que sentí, después del combate, estaban, tal vez soy ingenua, pero parecían muy felices con eso. Se siente bien estar allí. El ambiente se siente muy positivo y genuino y la gente está feliz. Tal vez soy ingenua. No estoy firmada, no estoy contratada, no tengo que estar allí todas las semanas. No conozco la experiencia de nadie más, pero desde mi experiencia, ha sido maravilloso. Me encantó estar allí. El hecho de que me sigan contactando para hacer trabajo extra probablemente sea una buena señal“.

► El último día

“Después del último día de la prueba, no quiero decir quién, pero me hicieron a un lado y me dijeron: ‘¿Tienes tiempo para hablar?’. Fue como una conversación de media hora de: ‘¿Dónde está tu cabeza? Cuéntame cómo te sientes y qué está pasando en tu vida. Quiero conocerte y ver dónde estás’. Fue una buena conversación. Obviamente, están al tanto de algunas de las cosas por las que he pasado y dejaron en claro que se toman la salud mental en serio y que podrían tener un cronograma como: ‘Tienes que estar aquí para estas fechas, pero si no te sientes bien hoy, no solo una enfermedad física, sino que si necesita un día de salud mental, tómate el día de salud mental’. Fue muy bueno escuchar eso”.

También podéis repasar a continuación todo lo que pasó esta semana tanto en WWE como en All Elite Wrestling antes de que pasado mañana empecemos la nueva semana con Monday Night Raw, que será el último antes de Royal Rumble 2023.