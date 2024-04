Kyle O’Reilly: «Los títulos en AEW llegarán»

Kyle O’Reilly hablaba recientemente con nuestros compañeros de Fightful acerca de una lucha de ensueño The Elite contra The Undisputed Era así como de participar en Bloodsport:

«Sin duda, es un combate soñado para muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Sería increíble hacerlo algún día. (…) Lo único que puedo hacer realmente es prepararme para, si y cuando suceda, dar lo mejor de mí y dejarlo todo sobre el ring.»

«Por supuesto. Creo que Bloodsport es asombroso. Me encanta ese estilo. Me encanta la lucha estilo shoot. Nunca he participado en un evento así por completo, pero creo que sería divertido».

► Kyle O’Reilly, con calma

Podríamos tomar ambas cuestiones como dos objetivos que tiene el luchado de AEW. No obstante, en realidad, se lo está tomando día a día ahora que ha vuelto después de tanto tiempo.

«Realmente no quiero subestimar la oportunidad de luchar en una empresa reconocida y volver a tener combates. Es algo que nunca estuve seguro de que sucedería. El hecho de estar de vuelta en la carretera, ganándome la vida y luchando, lo único en lo que realmente he sido bueno o al menos puedo ganarme la vida, eso es lo más importante.

«Los grandes combates y los campeonatos seguramente vendrán siempre y cuando siga adelante. No quiero adelantarme demasiado. Un combate a la vez. Siento que cada vez que tengo un gran combate por delante, la presión aumenta. No importa qué sea, ya sea el combate en Collision con Bryan Keith o si es en pago por evento con Roderick Strong, lo trataré igual y daré la mejor actuación que pueda cada vez. Al hacerlo, espero que los campeonatos y los grandes combates se presenten por sí mismos», dice Kyle en la misma entrevista.

Hablando de títulos, viene de ser derrotado por Roderick Strong, el Campeón Internacional, en AEW Dynasty.