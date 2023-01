Kyle O’Reilly revela por qué no ha regresado al ring todavía

Kyle O’Reilly ha estado fuera de acción durante bastante tiempo debido a una lesión, que lo obligó a pasar por el quirófano para someterse a una cirugía de fusión de cuello. Sin embargo, el ex miembro de The Undisputed Era está pensando en regresar en 2023, esperando que pueda luchar por primera vez desde el pasado mes de junio cuando perdiera ante Jon Moxley en Dynamite.

► Kyle O’Reilly ha tenido problemas post operatorios

No hay indicios de cuándo podría volver a luchar el ex Campeón Mundial ROH. Sin embargo, recientemente publicó una foto en su cuenta de Instagram que revela sus planes de regreso e insinúa algunos problemas posquirúrgicos, informando a los fanáticos que brindará actualizaciones periódicas en su camino hacia la recuperación, con la esperanza de que poder competir este año.

“Nuevo año, nuevo yo. Odio lo cursi y cliché que suena, pero en el caso de Kyle O’Reilly y 2023 suena muy cierto. Lidiar con un problema posquirúrgico (que revelaré en una fecha posterior) me ha causado mucha frustración y he pasado los últimos meses del 22 con ira y confusión. Para poder volver al ring, simplemente no puedo volver tan bien como antes. Tengo que mejorar en todos los aspectos de mi bienestar atlético. Tengo que entrenar mejor, comer más inteligentemente y recuperarme con intención.

Muchos de ustedes conocen mi batalla contra la diabetes tipo 1 y eso también me pone en desventaja en términos de curación y recuperación. Afortunadamente, trabajar con @thediabeticfighter me inspiró a recuperar el control de mi vida y finalmente a bajarme de la montaña rusa del azúcar en la sangre. No puedo recomendar los servicios de este hombre lo suficiente, solo en 6 días estoy pasando más tiempo en mi rango objetivo que en meses.

Y, por supuesto, no podría lograrlo sin mi fiel @eversensegm. Es asombroso lo consistentemente preciso que es este dispositivo y ha sido mi compañero de equipo durante casi 5 años. Si el transmisor se cae durante la fisioterapia o cuando me estrello contra el marco de una puerta, puedo volver a colocarlo.

No he hablado mucho sobre mi lesión y las luchas mentales que he enfrentado, pero me estoy dando cuenta de lo terapéutico que es simplemente escribir esto. Nuestras palabras tienen mucho poder incluso si solo las estás pensando o escribiendo. Entonces, un ‘nuevo yo’ es una necesidad para asegurar que tendré nuevamente el honor y el privilegio de caminar por esa rampa y atravesar esas cuerdas. Espera más de mí a medida que pasan los meses y sé testigo de cómo me reconstruyo y me reentreno para un regreso que no puedo esperar a que todos ustedes vean”.