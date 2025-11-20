Kyle O’Reilly reta a Jon Moxley a lucha en superlibre en Full Gear

La victoria de Jon Moxley y Claudio Castagnoli sobre Orange Cassidy y Roderick Strong quedó en segundo plano cuando Kyle O’Reilly terminó retando a entre Moxley para AEW Full Gear.

El combate inició sin control: Cassidy se lanzó sobre Moxley en ringside mientras Strong lidiaba con Claudio en el cuadrilátero. Los Death Riders tomaron pronto el mando, castigando la pierna de Roderick y frenando cada intento de reacción con doble suplex y ataques coordinados. La gente no dejó de increpar a Moxley, y esa distracción permitió que Orange irrumpiera con un DDT y una ráfaga de ataques que por momentos equilibraron el encuentro.

Cassidy y Castagnoli intercambiaron coberturas antes de que Strong tomara el relevo para cargar contra Moxley con chops, powerbomb y una llave de rendición. Daniel García intervino y abrió la puerta para que Claudio entrara ilegalmente.

► Momentos claves

En medio del caos, Wheeler Yuta apareció para frenar el Orange Punch y Moxley cerró el encuentro con un candado que obligó a Cassidy a rendirse.

Moxley intentó continuar el ataque tras la campana, pero Kyle O’Reilly llegó decidido y atrapó al excampeón mundial en un candado al tobillo que lo hizo rendirse de inmediato.

BLOOD AND GUTS HERO KYLE O’REILLY MAKES JON MOXLEY TAP OUT AGAIN! HE’S NOT LETTING GO OF THAT ANKLE 😭#AEWDynamite pic.twitter.com/1gi0N2yTZh — WrestlePurists (@WrestlePurists) November 20, 2025

Aunque Daniel García y Wheeler Yuta intentaron detenerlo, Kyle no soltó el castigo hasta que Orange y Roderick aseguraron el control. Con Moxley lastimado y sin poder reaccionar, O’Reilly lanzó un desafío directo: un combate Súper Libre en AEW Full Gear, recordándole a Jon que volverá a hacerlo rendirse ante todo el mundo.

► ¿Qué pasará ahora?

Cabe recordar que O’ Reilly ya hizo rendir a Mox en Blood and Guts, lo cual tiene valentonado a Kyle, quien piensa que puede volver a conseguir la victoria contra el líder de los Death Riders.