La final del NJPW Best Of The Super Junior XXII fue uno de los últimos grandes combates de Kyle O’Reilly antes de unirse a la WWE. Entonces, en el cierre del prestigioso torneo de New Japan Pro-Wrestling, el ahora luchador de AEW fue derrotado por KUSHIDA. Durante su reciente entrevista con Fightful, «The Violent Artist» recordó que originalmente sintió que no cumplió con las expectativas que había sobre esa lucha y compartió que entonces tuvo preocupación por que su oponente fuera noqueado.

It's Monday, June 7 in Japan!#onthisday in 2015, Kyle O'Reilly and KUSHIDA went to battle in the Best of the Super Junior final! Relive history with @njpwworld!https://t.co/LMPv23GafM#njpw pic.twitter.com/IO9CfoP6Mu — NJPW Global (@njpwglobal) June 6, 2021

«En ese momento, al regresar tras bastidores, estaba mortificado. Pensé que había sido terrible. KUSHIDA quedó noqueado. Hubo algunos problemas. Pensé: ‘Hemos fracasado por completo’. Nos ponemos mucha presión. Toda la gira había estado construyendo hacia este combate final, y había puesto mucho estrés en mí mismo, tenía expectativas muy altas. Esto fue antes de que aprendiera, era 2015, así que fue antes de que me diera cuenta de que siempre habrá imprevistos. Cada gran combate que he tenido, algo inesperado ha sucedido. Esa es la naturaleza de la lucha libre y de actuar en vivo. Nunca sabes qué esperar. En ese momento, fue como ‘¡Dios mío!’.

«Mirando hacia atrás, estoy extremadamente orgulloso de ese momento y KUSHIDA es uno de mis oponentes favoritos de todos los tiempos. A veces, te encuentras con tipos con los que tienes una química increíble desde el principio. Antes de luchar, pude darme cuenta de que ‘Este tipo y yo vamos a trabajar muy bien juntos’. Obviamente, la oficina de New Japan también lo vio así y nos dio la oportunidad de enfrentarnos en la final. Estoy extremadamente orgulloso de ese momento, porque ser el evento principal de Best of the Super Juniors fue un gran logro en mi carrera. Es realmente genial».