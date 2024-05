Todavía queda mucho para All In 2024 pero Kyle O’Reilly sabe a quien quiere enfrentar en el próximo evento PPV de AEW en Londres: Will Ospreay.

Cabe mencionarse que nunca han tenido un mano a mano ya que sus carreras han transcurrido hasta ahora por caminos muy (y no tanto) diferentes.

Solo compartieron las cuerdas durante el combate multitudinario del Dynamite del 24 de abril para ser retador al Campeonato Internacional que ganó Ospreay.

Will Ospreay & Kyle O’Reilly were cooking last night. We need more of this 💯pic.twitter.com/jeuOvuyVHZ — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) April 25, 2024

► All In: Kyle O’Reilly apunta a Will Ospreay

«Quiero decir, considerando que estamos hablando de Wembley y sería prácticamente su territorio local, ¿cómo podría no mencionar a Will Ospreay?«, dijo el veterano durante una reciente aparición en Conversations with The Wrestling Classic. «Quiero decir, el tipo es simplemente un talento fenomenal. Cuando lo ves luchar, es como si estuvieras presenciando historia en vivo.

«Así que recientemente en Dynamite, tuvimos nuestro primer enfrentamiento. Nunca antes nos habíamos enfrentado y sentí que teníamos buena química. Así que sí, si tuviera la oportunidad de fantasear, me encantaría luchar contra Will. Quiero decir, me encantaría enfrentarlo en Dynamite cualquier semana del año. Pero, en Wembley. Quiero decir, ¿puedes imaginar un ambiente mejor para luchar contra un tipo como él?«.

Es posible que estas palabras de «The Violent Artist» sean el primer chispazo para que ese enfrentamiento se lleve a cabo con «The Aerial Assassin».

La verdad es que sería espectacular. Ambos son muy distintos pero sin duda dos de los mejores luchadores del mundo en plena forma.

¿Te gustaría esa lucha para All In?