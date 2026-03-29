AEW Collision: Kyle Fletcher y Mark Davis se imponen a The Rascalz

En una noche donde The Rascalz buscaban demostrar que merecen una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, se enfrentaron a Kyle Fletcher y Mark Davis de The Don Callis Family, quienes también tienen en la mira todos los títulos de la empresa. El combate, que mantuvo un ritmo intenso de principio a fin, terminó con victoria para el equipo de Fletcher y Davis.

► Momentos clave

La campana sonó y Fletcher llevó a Dezmond Xavier al esquinero, conectándole un rodillazo y dominando la contienda rápidamente. Davis entró al ring y, con su poder característico, siguió castigando a los Rascalz. La dinámica cambió cuando Zachary Wentz voló con patadas voladoras sobre Davis, pero Fletcher y Davis los tomaron en el aire y los castigaron para que se golpearan entre sí en la espalda.

Davis continuó con su ofensiva, dándole a Wentz un tremendo codazo en la cara y burlándose de él en el esquinero. Xavier respondió con un cabezazo a Fletcher y lo atacó con una desnucadora giratoria. Luego, Xavier evitó un lazo de Fletcher y le conectó una patada en la cabeza antes de volar sobre él. Más tarde, Xavier castigó a Davis con puñetazos fuertes al abdomen y la nuca, seguido de una tremenda superkick en el rostro.

Wentz se unió a la ofensiva, arrojando a Fletcher sobre Xavier, quien aprovechó para conectar un cutter. La combinación continuó con un codebreaker de Xavier y una quebradora de espalda de Wentz a Davis. El ritmo frenético llevó a que todos los luchadores quedaran tendidos en la lona por unos momentos, tomando aire antes del desenlace final.

En los minutos decisivos, Wentz conectó un rodillazo a Davis, pero el australiano respondió con patadas voladoras a la cabeza de su rival. Con Wentz aturdido, Mark Davis ejecutó un tremendo martinete que dejó sin oportunidad a su oponente. El réferi contó la cuenta de tres y The Don Callis Family se llevó la victoria.

► ¿Ahora qué?

Otra excelente lucha que demuestra el nivel competitivo de ambas escuadras. The Rascalz quedan cerca, pero aún les falta ese paso final para alcanzar la cima de la división por equipos. Fletcher y Davis, por su parte, consolidan su posición como contendientes serios a cualquier título que se propongan.