Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vencen a Bandido y Brody King

Bandido se unió a Brody King para enfrentar a Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita, con el objetivo de llegar a Supercard of Honor y All In con una victoria anímica. Ambos equipos protagonizaron un combate intenso.

Desde el inicio, ambos equipos mostraron una mezcla de agresividad, técnica y fortaleza física. Por un lado, la velocidad y habilidad aérea de Bandido se complementaron con la potencia imponente de Brody King, mientras que Fletcher y Takeshita demostraron su sincronía como dupla, combinando ataques precisos con un ritmo demoledor.

El combate fue parejo durante gran parte de su desarrollo, con intercambios constantes de dominio y momentos que hicieron vibrar al público. Sin embargo, la determinación de Bandido y la contundencia de King marcaron la diferencia en los momentos clave.

UFO DDT BY BANDIDO ON KYLE FLETCHER SPIKING HIS HEAD? MY MIND IS BLOWN.

pic.twitter.com/R30p4Ek2z4 — Drainmaker (@DrainBamager) July 10, 2025

En los momentos finales del combate, Kyle Fletcher esquivó un Crossbody de Brody King contra la barricada y respondió con una patada que lo lanzó hacia el otro lado. Konosuke Takeshita evitó el 21 Plex de Bandido con un codazo, pero el mexicano reaccionó con un Moonsault sobre Kyle y una patada a Takeshita. Sin embargo, al intentar un Tornillo, Bandido fue interceptado con otro codazo y rematado con el Raging Fire, cayendo derrotado ante Konosuke.