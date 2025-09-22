Kyle Fletcher: «¿WWE? La tarea de AEW es ignorarlos»

El actual Campeón TNT de AEW, «The Protostar» Kyle Fletcher habla de una variedad de temas: WWE, All Out 2025, Skye Blue, Dustin Rhodes, Tony Khan y más. Cabe mencionarse que sus declaraciones vienen de poco antes de su oportunidad contra Adam Page por el Campeonato Mundial AEW.

► En palabras de Kyle Fletcher

Sobre enfrentar a Adam Page en All Out

“Sí, este es 100% el combate más grande de mi carrera. Me siento bien, aunque ya en la semana de la lucha empiezan los nervios. Tengo un plan, solo debo seguirlo y todo saldrá bien.”

Cómo maneja la presión

“Todo ha pasado muy rápido, y creo que eso es bueno porque si tengo demasiado tiempo para pensar, me agobio. Soy joven, tengo 26 años, todavía estoy entendiendo la vida y ahora tengo toda esta presión nueva que nunca había sentido. En esos momentos difíciles recuerdo que estoy viviendo el sueño que tenía desde niño, y pienso en cómo ese chico de 8 años me vería ahora como el tipo más genial del mundo. Eso me ayuda a seguir. No lo niego, a veces me cuesta, pero estoy aprendiendo. Con el tiempo estos combates grandes serán más normales para mí y me sentiré más cómodo en situaciones de tanta presión. Por ahora, es un paso a la vez, un día a la vez.”

Su evolución en AEW

“Me siento mucho más cómodo en el ring, aunque no creo que haya mejorado de forma abismal en lo técnico. Siempre supe que soy un gran luchador. La diferencia es que ahora estoy en situaciones importantes y la gente lo nota más. No es que haya cambiado tanto, es que ahora están prestando atención.”

La lucha callejera con Dustin Rhodes

“Clavarle un destornillador en la rodilla se sintió bastante asqueroso. Pones toda tu fuerza en un objeto puntiagudo y lo sientes entrar en la carne… es desagradable, pero a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer para mantener un título. El combate en jaula contra Ospreay lo pensamos mucho tiempo y había más presión de que saliera perfecto. Con Dustin fue diferente: supimos una semana antes que sería una street fight, había menos tiempo y más improvisación, pero mi mentalidad siempre es la misma: dar un espectáculo y volverme loco porque amo este tipo de lucha.”

Skye Blue y su gusto por las luchas violentas

“Ella siempre quiere ese tipo de combates. Verla tan feliz después del street fight en Filadelfia me hizo sentir bien, aunque yo miraba con miedo en backstage. Volvió sonriente, llena de adrenalina, sin poder dormir. Me alegra verla hacer lo que ama.” “En combates violentos lo más importante no es lo físico, sino la mentalidad. Tienes que entrar en zona, con la adrenalina al máximo, porque si no, la primera silletazo o el primer golpe con kendo te mata. El peor dolor lo provocan las tachuelas, porque eso no se puede fingir. Tal vez lo más doloroso fue recibir un Styles Clash sobre tachuelas, terminé con agujeros en los muslos.”

Sobre Tony Khan

“No tengo una historia específica, pero cada vez que hablo con Tony salgo pensando en lo increíble que es. Es una persona amable, generosa, que no necesitaría estar en el wrestling, pero lo hace porque lo ama tanto como nosotros. Su pasión es contagiosa y me da ganas de hacer lo más loco posible, porque sé que él lo apreciará. Es el mejor jefe que podría pedir, por él pongo el cuerpo en la línea cada noche.”

WWE contra AEW

“Es obvio que lo hacen y lo seguirán haciendo. Nuestra tarea es ignorarlo y concentrarnos en lo nuestro, porque tenemos los mejores PPVs del mundo. Cada evento deja a la gente impresionada. Si acaso, eso me pone un chip en el hombro: quiero que mi combate sea tan bueno que lo que hagan ellos quede en segundo plano. Esa presión me motiva, yo prospero bajo presión. Que lo traigan.”

El vestuario de AEW

“Todos sentimos el impulso y la responsabilidad de seguir creciendo. Por eso el nivel de los shows y PPVs ha sido tan alto: nadie quiere conformarse. Amamos esta empresa y queremos verla lo más exitosa posible.”

Las críticas a su estilo de ropa

“Cada quien tiene su estilo. No es mi culpa que en Filadelfia no sepan de moda (risas). Hangman solo quiso hacer reír al público. Si me comparas con él, la diferencia es de día y noche. Y sí, Buzz es más genial que Woody. Woody es un poco nerd.”