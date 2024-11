Kyle Fletcher y la Don Callis Family derrotan a Will Ospreay y sus aliados

Rumbo a Full Gear, varios luchadores que participarán en los combates de ese evento se enfrentaron, destacando que Will Ospreay intentará acabar con la Don Callis Family.

De esta forma, Ricochet, Powerhouse Hobbs, Will Ospreay y Mark Davis se midieron ante Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita, Brian Cage y Lance Archer. El duelo inició a toda velocidad, con los primeros atacando a sus rivales antes de que sonara la campana, golpeando con todo. Sin embargo, pronto los integrantes de la Don Callis Family emparejaron las acciones, hasta que Takeshita y Davis subieron al ring para comenzar oficialmente el encuentro.

a small preview of Will Ospreay and Kyle Fletcher’s 5.25⭐️ classic at Full Gear!🔥🔥🔥 #AEWDynamite pic.twitter.com/XYhFQ1KKBZ

— AIR (@AIRGold_) November 21, 2024