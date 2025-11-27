Kyle Fletcher vence a Kazuchika Okada en el torneo Continental Classic

El torneo Continental Classic comenzó a tambor batiente con una lucha de la Liga Dorada, pues se enfrentaron dos miembros de la Don Callis Family: Kazuchika Okada y Kyle Fletcher, un combate fratricida del que mucho se esperaba. Y no dejó nada a deber.

► Momentos clave

Desde un inicio, ambos mostraron enorme calidad. Okada, el rey de los torneos, viene de ganar la edición pasada, por lo que es quien defiende el Campeonato Continental, el gran premio de este torneo (que, hay que decirlo, debería cambiar por una oportunidad al título mundial, como sucede en el G1 Climax).

Ambos sacaron lo mejor de su repertorio, y en cuanto la acción subió de tono y empezaron a buscar el toque de espaldas (mientras el público coreaba ‘This is Awesome!’), ambos se dieron con todo. Okada no se dejó aplicar el brainbuster, pero no dejaba de intentar el Rainmaker.

El réferi por poco fue golpeado en la refriega, pero nada pasó. En eso, cuando Okada intentaba un Rainmaker, Fletcher lo atrapó con rana invertida, obteniendo una victoria inesperada cuando faltaban menos de cinco minutos de tiempo oficial para el combate.

► ¿Y ahora qué?

Fletcher empezó con el pie derecho. Obtuvo sus tres primeros puntos, y venciendo nada menos que al campeón. Es el gran favorito, y después de este triunfo, crecen sus posibilidades.