Kyle Fletcher: «The Undertaker no funcionaría tan bien en 2024»

¿The Undertaker lo tendría más difícil para tener éxito en WWE en la actualidad? El propio miembro del Salón de la Fama, cuyo éxito, en parte, fue debido a que mantenía su personaje aún estando fuera de los programas y eventos, consiguiendo conectar mucho más con los fanáticos, piensa que sí:

«Para mí, sí. Solo nuestra base de fanáticos en general, ahora están más preocupados por lo que sucede detrás de escena, no tanto por lo que sucede en el ring. Quieren la suciedad. Es como cualquier otra cosa en nuestra sociedad y es todo impulsado por las redes sociales. Todo el mundo expone su vida. Es difícil para mí, ver todo, ‘eres este tipo en la televisión y luego entras en las redes sociales y eres alguien completamente diferente’. Para mí, es una gran desconexión. Es lo que es y ahí es donde estamos. No necesariamente me gusta, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Así son las cosas. Hace las cosas más difíciles. Realmente hace las cosas más difíciles sobre tener buenas historias y a las personas involucradas. Los muchachos regalan todo».

Y -mientras hablaba recientemente en SENQ Breakfast– el luchador de AEW «The Protostar» Kyle Fletcher comentó sobre qué lo llevó a la lucha libre profesional cuando era un niño, el hecho de que usa su nombre real como luchador, y la existencia de personajes icónicos como El Enterrador o Hulk Hogan.

«En el mundo de la lucha libre profesional hoy en día, está mucho más basado en la realidad. Los personajes que ves en televisión son especiales, en parte, porque muchas personas pueden identificarse con ellos. Pueden identificarse con el deseo de querer golpear a su jefe en la cara o con cosas por el estilo, a diferencia de un personaje sobrenatural como el Undertaker. Todo es mucho más contextual. En su época, The Undertaker funcionó y se convirtió en uno de los personajes más grandes de todos los tiempos. Creo que ese tipo de personaje no funcionaría tan bien en la actualidad».

Fletcher va a enfrentar a Will Ospreay en Full Gear. ¿Estás de acuerdo con los dos luchadores?

