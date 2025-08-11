Kyle Fletcher tendrá retador de NJPW en Forbidden Door 2025

Merecía haberse coronado en AEW All In: Texas, pues así el impacto de su triunfo habría tenido mayor repercusión. Pero en cualquier caso, no se puede decir que por ahora, el idilio entre Kyle Fletcher y el Campeonato TNT esté pasando desapercibido.

Primeramente, destronó a Dustin Rhodes en una tremenda lucha callejera, y una semana después se estrenó defendiendo el oro ante Tomohiro Ishii en otro gran combate. Y Fletcher quiere más. Fletcher quiere estar presente en Forbidden Door, el siguiente PPV de AEW, y como en este evento la gran coanfitriona es NJPW, el australiano recordó sus años allí y este pasado sábado, tras vencer a Ishii, se dirigió a la empresa nipona, retándola a que le ofreciera lo mejor como contendiente para su oro.

En teoría, según una promo ejecutada por Don Callis instantes después, Fletcher conocerá la identidad de su retador este mismo miércoles cuando AEW celebre Dynamite desde el Andrew J Brady Music Center de Cincinnati (Ohio, EEUU).

► Cartel de Forbidden Door 2025

Desde la O2 Arena de Londres (Inglaterra), el próximo día 24 tendrá lugar Forbidden Door 2025, cuyo menú es por ahora el siguiente.

With a successful TNT Championship defense under his belt, @KyleFletcherPro looks to @NJPWGlobal to find him the perfect challenger for #ForbiddenDoor! pic.twitter.com/9zLHRQyF0s — All Elite Wrestling (@AEW) August 11, 2025