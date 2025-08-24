Kyle Fletcher retiene el Campeonato TNT tras una dura batalla contra Hiromu Takahashi

La primera lucha de la velada entregó un duelo memorable. Kyle Fletcher puso en juego el Campeonato TNT frente a Hiromu Takahashi, en un enfrentamiento que combinó intensidad, técnica y resistencia.

Fletcher, considerado uno de los luchadores con mayor crecimiento en AEW durante los últimos meses, marcó el ritmo del combate con un estilo violento y calculado. Takahashi tardó en meterse de lleno, pero una vez lo hizo mostró la explosividad y velocidad que lo caracterizan desde sus años en el CMLL.

El intercambio fue feroz: ambos conectaron súplex alemanes, Fletcher impactó con un Michinoku Driver y un back súplex giratorio desde lo alto, mientras que Takahashi respondió con un Time Bomb y un martinete que lo dejaron muy cerca de la gloria. Incluso, en los momentos más duros, el japonés sonreía desafiando a su rival, lo que obligó al campeón a recurrir a codazos directos a la cabeza.

El combate se convirtió en un pulso de resistencia. Takahashi parecía tener la victoria en sus manos con su ofensiva final, pero Fletcher demostró por qué es llamado el Protostar. Tras sobrevivir a los ataques más duros de su oponente, cerró la contienda con un devastador Brainbuster que le permitió retener el título.