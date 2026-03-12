Kyle Fletcher retiene el Campeonato TNT ante Mike Bailey

El Campeonato TNT estuvo en juego cuando Kyle Fletcher defendió el título ante Mike Bailey, en un combate que rápidamente se convirtió en uno de los más intensos de la noche.

Bailey comenzó con gran velocidad, sorprendiendo al campeón con una ráfaga de ataques y una llave de brazo que obligó a Fletcher a buscar refugio en las cuerdas antes de salir del ring para recuperar el aliento.

El campeón reaccionó poco después con un scoop slam y un rompeespaldas que frenaron el impulso de “Speedball”, quien intentaba mantener el ritmo alto del combate.

Bailey recuperó terreno cuando conectó una hurricanrana que cambió el rumbo de la lucha. A partir de ahí encadenó varias patadas y un standing shooting star press que estuvo cerca de darle la victoria.

El combate se volvió cada vez más intenso con ambos luchadores intercambiando ataques. Bailey incluso sorprendió al campeón con una venenosa que lo envió contra la lona, mientras el público coreaba “Speedball”.

El retador mantuvo la presión con un moonsault triangular hacia ringside y varias combinaciones de patadas, aunque Fletcher logró responder con su potencia, incluyendo un Michinoku Driver que casi define el combate.

Con el tiempo límite acercándose, ambos continuaron intercambiando ofensiva en una recta final llena de dramatismo y cuentas cercanas.

► Momentos claves

La lucha tomó un giro cuando aliados del campeón intervinieron. Mientras el árbitro estaba distraído por Kazuchika Okada en el borde del ring, Mark Davis entregó el campeonato a Fletcher. La distracción permitió que el campeón sorprendiera a Bailey con un Brainbuster para quedaarse con la victoria.

► ¿Qué pasara ahora?

Fletcher se mantendrá como campeón y estará esperando al próximo retador al cetro de TNT.