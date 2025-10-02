Kyle Fletcher retiene con ayuda del «Clon» de Hologram»

por
En una lucha intensa por el Campeonato de TNT, Kyle Fletcher logró imponerse a Orange Cassidy en un combate de ida y vuelta, donde ambos luchadores ofrecieron un espectáculo lleno de falsos finales, ataques sorpresivos y la intervención clave de Don Callis y su facción.
Orange tomó la iniciativa desde el inicio, buscando coberturas rápidas, pero el campeón reaccionó con fuerza, frenando los intentos con una patada que le dio el control. Sin embargo, Fletcher respondió con poderosos movimientos como un Michinoku Driver y un Half and Half Suplex, manteniendo la balanza a su favor.

 

En los momentos finales, Hologram apareció en el ring: movió el pie de Cassidy en la cuerda, desbalanceándolo y dejándolo expuesto para que Fletcher aplicara un Turnbuckle Brainbuster con el que aseguró la cuenta de tres.

Tras la campana, Fletcher y Hologram continuaron el castigo sobre Orange Cassidy hasta que The Conglomeration apareció para ayudar a su compañero. Fue entonces cuando llegó la gran sorpresa de la noche: Hologram se reveló y mostró su verdadera identidad: ¡era el Clon!

¿Qué pasará con el Clon?

La alianza entre Fletcher, Callis y el Clon deja en claro que la Don Callis Family continúa fortaleciéndose, y que el futuro inmediato de Orange Cassidy y The Conglomeration está directamente en la mira de este grupo. La revelación del Clon abre un nuevo capítulo en AEW, con una facción que cada vez gana más poder y amenaza con dominar la escena.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos