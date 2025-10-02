Kyle Fletcher retiene con ayuda del «Clon» de Hologram»

- AEW DYNAMITE 1 de octubre 2025 | Resultados
En los momentos finales, Hologram apareció en el ring: movió el pie de Cassidy en la cuerda, desbalanceándolo y dejándolo expuesto para que Fletcher aplicara un Turnbuckle Brainbuster con el que aseguró la cuenta de tres.
Tras la campana, Fletcher y Hologram continuaron el castigo sobre Orange Cassidy hasta que The Conglomeration apareció para ayudar a su compañero. Fue entonces cuando llegó la gran sorpresa de la noche: Hologram se reveló y mostró su verdadera identidad: ¡era el Clon!
• Don Callis (L)
• Kazuchika Okada
• Kyle Fletcher
• Konosuke Takeshita
• Andrade
• El Clon
• Josh Alexander
• Hechicero
• Lance Archer
• Wardlow
• Rocky Romero
• Trent Beretta
• Mark Davis
• Brian Cage
DON HAS HALF OF AEW ROSTER UNDER HIM.
¿Qué pasará con el Clon?
La alianza entre Fletcher, Callis y el Clon deja en claro que la Don Callis Family continúa fortaleciéndose, y que el futuro inmediato de Orange Cassidy y The Conglomeration está directamente en la mira de este grupo. La revelación del Clon abre un nuevo capítulo en AEW, con una facción que cada vez gana más poder y amenaza con dominar la escena.