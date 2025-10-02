Kyle Fletcher retiene con ayuda del «Clon» de Hologram»

En los momentos finales, Hologram apareció en el ring: movió el pie de Cassidy en la cuerda, desbalanceándolo y dejándolo expuesto para que Fletcher aplicara un Turnbuckle Brainbuster con el que aseguró la cuenta de tres.

Tras la campana, Fletcher y Hologram continuaron el castigo sobre Orange Cassidy hasta que The Conglomeration apareció para ayudar a su compañero. Fue entonces cuando llegó la gran sorpresa de la noche: Hologram se reveló y mostró su verdadera identidad: ¡era el Clon!

• Don Callis (L)

• Kazuchika Okada

• Kyle Fletcher

• Konosuke Takeshita

• Andrade

• El Clon

• Josh Alexander

• Hechicero

• Lance Archer

• Wardlow

• Rocky Romero

• Trent Beretta

• Mark Davis

• Brian Cage

¿Qué pasará con el Clon?

La alianza entre Fletcher, Callis y el Clon deja en claro que la Don Callis Family continúa fortaleciéndose, y que el futuro inmediato de Orange Cassidy y The Conglomeration está directamente en la mira de este grupo. La revelación del Clon abre un nuevo capítulo en AEW, con una facción que cada vez gana más poder y amenaza con dominar la escena.