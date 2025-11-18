Kyle Fletcher: Provocador, ambicioso e ¿impostor?

El actual Campeón TNT de AEW «La Protoestrella» Kyle Fletcher habla sobre superar a Cody Rhodes, las notas de Dave Meltzer, el comentario de Logan Paul y más.

► En palabras de Kyle Fletcher

Organización y diseño de su equipo y vestuario

«Mi closet está desbordado, tengo dos: uno exclusivamente para mi equipo de lucha, con todo colgado y organizado, y otro con mi ropa normal y trajes. Siempre está un poco desordenado, pero es parte de la vida en la carretera. Mucho de mi equipo lo lavo a máquina y luego lo dejo secar al aire; algunos requieren limpieza en seco. Diseño muchas de mis ideas de equipo yo mismo, aunque trabajo con un diseñador que ha hecho todo desde hace un par de años. A veces le doy ideas y él las adapta, a veces él me da inspiración y trabajamos juntos; es un proceso colaborativo».

Presión y legado del Campeonato TNT

«Cualquier título conlleva presión, pero el TNT tiene una gran historia y un linaje increíble. Siento que debo estar a la altura de todos los que lo han tenido antes que yo. A veces me prometo cosas a mí mismo para motivarme, como convertirme en el mejor campeón TNT de todos los tiempos. Defenderlo nueve veces en un solo reinado sería un récord, y eso me pone mucha presión para superar logros y consolidar mi legado. Superar el legado de Cody Rhodes y otros campeones TNT me genera una sensación extraña de síndrome del impostor, pero también me asegura que estoy en el camino correcto y haciendo bien las cosas».

Relación con Mark Brisco y la familia Don Callis

«Si Mark Brisco pierde, tiene que unirse a la familia Don Callis. Todavía no sé si será un hermano en la familia o si habrá animosidad; dependerá de cómo se comporte. Don quería alguna estipulación para no regalar oportunidades de título después de haberlo vencido antes. Es un competidor excelente, y tenerlo bajo la familia puede ser un activo valioso. Yo le daré la oportunidad de demostrar quién es realmente antes de tomar decisiones sobre él. No quiero depender de otros para ganar, porque quiero que se vea que soy capaz por mí mismo. Hay muchas decisiones dentro de la familia, y quizás alguien quiera involucrarse, pero si dependiera de mí, destruiría a todos por mi cuenta».

Influencia de Don Callis

«Trabajar con alguien como Don Callis me ha cambiado mucho. Tener a alguien con tanta experiencia observando todo y ofreciendo consejo antes y después de los combates es increíble. Además, él cree en mí y se encarga de respaldarme, lo cual es importante siendo relativamente joven en la empresa. Don puede ser duro con otros, pero conmigo siempre ha sido muy bueno; aún no he visto su lado negativo. Él tiene un control firme sobre la familia y sabe manipular situaciones a su favor, aunque hay muchas capas dentro de la dinámica familiar que no siempre se ven».

Personaje y reacción del público

«Me gusta provocar al público, es parte de mi naturaleza. El cambio de carácter después del famoso corte de cabello fue clave, y mucha gente lo recuerda como el punto de inflexión. Me divierte mirar al público, decir algo y que reaccionen negativamente; eso es parte de mi esencia y de cómo disfruto el espectáculo».

Mentores y relaciones con veteranos

«Trabajar con leyendas como MVP ha sido muy valioso. Él me da consejos constantemente y me recuerda que debo creer en mí mismo y presentarme con confianza. Siempre me llama “superestrella” y eso significa mucho para mí. Otros referentes en AEW serían Mox y Orange Cassidy, quienes lideran con el ejemplo y ofrecen perspectiva valiosa al resto del roster. Cassidy es extremadamente tranquilo y relajado fuera del ring, pero muy profesional».

Opinión sobre la evolución de la lucha libre y crítica de veteranos

«Muchos veteranos tienen una visión nostálgica de la lucha. Piensan que lo que hicieron fue lo mejor, pero el negocio evoluciona constantemente. Mi perspectiva es distinta porque crecí viendo otro estilo de lucha, y eso me permite adaptarme a la evolución del deporte. La calidad de la lucha hoy, especialmente en AEW, es diferente a lo que se veía antes, y por eso las comparaciones con grandes del pasado no siempre aplican».

Talentos subestimados y compañeros de roster

«Lee Johnson, Blake Christian y PAC son algunos de los que siempre me impresionan; todos tienen gran talento y me emociona verlos tener más oportunidades en el ring. Todos en el roster son increíbles, y me gustaría que tuvieran tanto tiempo para mostrar sus habilidades como yo».

Calificaciones de cinco estrellas y Dave Meltzer

«No busco la calificación de cinco estrellas, solo intento dar lo mejor cada noche y ofrecer la mejor lucha profesional que pueda. Si Dave Meltzer piensa que una lucha merece cinco estrellas, lo agradezco, pero no es el objetivo principal. La lucha ha evolucionado y muchos movimientos y estilos que hoy son normales no existían antes de 2010, por eso se perciben diferente».

Comentarios sobre Logan Paul y redes sociales

«El comentario de Logan Paul de ser mejor que cualquier persona en AEW es absurdo. Respeto lo que ha logrado, pero está muy lejos de competir con talentos de primer nivel. Sobre redes sociales, mis publicaciones son en broma, como el tweet del beso con RJ City; no tenían intención de ofender a nadie. Sobre el apodo “Kyle Fleshlight”, lo tomo con humor y lo incluyo en mi introducción».