Kyle Fletcher prevé AEW Worlds End: «Todo para mí»

Durante Worlds End, el último evento de pago por visión de AEW en 2025, Kyle Fletcher enfrentará a Jon Moxley en la semifinal del Continental Classic. A falta de horas para el combate y el show den comienzo, «The Protostar» expresa sus sensaciones.

► Kyle Fletcher prevé AEW Worlds End

“Ha sido una noche larga. Una noche muy, muy angustiosa esperando frente al monitor. Aunque gané mi combate contra Jack Perry, terminé con nueve puntos. Todo dependía de lo que pasara en los otros dos combates. En los otros dos combates de la Liga Oro, para saber siquiera si entraba a las semifinales. Pero aquí estamos al final de la noche y gané la maldita medalla de oro. Soy el cabeza de serie número uno de la Liga Oro 2025. El año pasado gané la Liga Azul, este año gané la Liga Oro, tal y como dije que iba a hacer.

Pero lo divertido del Continental Classic es que no hay tiempo para celebrar, porque es el día de Navidad. Feliz Navidad para mí, porque dentro de dos días es tiempo de finales. Las ligas ya quedaron atrás. Es hora de las finales. Dos días para subirme al ring con Jon Moxley por primera vez en mi vida, uno contra uno. Con los Death Riders no hemos tenido demasiada interacción hasta ahora, así que es muy, muy interesante para mí ver cómo me va contra un ex campeón mundial de AEW en cuatro ocasiones.

Y en la otra semifinal están Okada y Takeshita. No sé muy bien dónde tengo la cabeza con eso. No sé a quién quiero enfrentarme en la final, pero lo único que sé es que no puedo pasar por alto a un animal como Jon Moxley. Así que eso es lo que voy a hacer: enfoque total en Jon Moxley.

Mox, quiero que traigas todo lo que tienes, porque esto lo es todo para mí. El wrestling profesional lo es todo para mí, y sé que para ti también lo es, y por eso estoy tan emocionado.

Dentro de dos días. Dentro de dos días voy a darlo todo. Voy a estar más concentrado que nunca en mi vida, porque quiero entrar en 2026 como Campeón Continental. Y Mox, para lograrlo, tengo que pasar por encima de ti.”

