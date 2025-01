Kyle Fletcher: «Nos ignoraron durante mucho tiempo»

Australia quiere conquistar la lucha libre ahora que se le ha abierto la puerta: Rhea Ripley, Grayson Waller, Buddy Matthews, Bronson Reed… O Kyle Fletcher. Anteriormente, leíamos a Waller hablando así:

«Para mí personalmente, nunca voy a olvidar de dónde vengo. Si no fuera por PWA, yo no estaría en WWE y soy muy realista respecto a eso. Cualquier cosa que pueda hacer por la escena australiana, lo haré, porque creo que cuanto más grande y mejor sea la escena australiana, más grande y mejor será WWE«.

Embed from Getty Images

► Australia quiere conquistar el mundo

Y ahora atenemos a las recientes declaraciones de Fletcher, estrella en ascenso en AEW, en una entrevista con Down Under The Ring:

«Creo que son muchas cosas diferentes. Creo que al venir de la escuela PWA en Sídney, debido a que fuimos subestimados durante tanto tiempo, hay como una pasión y un impulso que dice: ‘Cuando tengamos la oportunidad, vamos a mostrarle al mundo de lo que somos capaces.’ Así que, para ellos, cuando surge esa oportunidad, están tan preparados, incluso sobrepreparados. Nada los va a detener de robarse el show y superar absolutamente las expectativas de todos.

Porque creo que esas oportunidades no estuvieron ahí durante mucho tiempo, y creo que todos los que han estado en ese entorno entienden que han vivido una época en la que esas oportunidades no existían para los luchadores australianos. Por eso, todos toman cada oportunidad como si fuera lo más importante del mundo y piensan: ‘Vamos a arrasar con esto.’»