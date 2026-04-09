Kyle Fletcher lesionado, deja vacante el Campeonato TNT | habrá nuevo campeón en Dynasty 2026

All Elite Wrestling ha tomado una decisión importante tras la lesión de Kyle Fletcher, quien no podrá continuar como Campeón TNT debido a un periodo prolongado de inactividad.

La empresa, encabezada por Tony Khan, confirmó que el título queda oficialmente vacante, lo que obliga a reestructurar los planes rumbo a uno de sus eventos más importantes del calendario.

► AEW declara vacante el Campeonato TNT por lesión de Kyle Fletcher

El propio Tony Khan dio a conocer que Kyle Fletcher estará fuera de acción durante varios meses, tras sufrir una lesión en la rodilla.

Reportes indican que el luchador australiano presenta un problema de menisco, además de arrastrar molestias físicas previas que complican su recuperación.

La lesión ocurrió durante un combate en AEW Collision, donde Fletcher hizo equipo con Mark Davis para enfrentar a The Rascalz, logrando la victoria, aunque terminó visiblemente afectado.

► Casino Gauntlet definirá al nuevo Campeón TNT en AEW Dynasty 2026

Para coronar a un nuevo campeón, AEW anunció que realizará un Casino Gauntlet en el evento Dynasty 2026, programado para el 12 de abril.

Este formato, característico de la empresa, reúne a múltiples luchadores que ingresan de forma escalonada, con la posibilidad de ganar en cualquier momento por cuenta de tres o sumisión.

La estipulación promete un combate caótico y lleno de oportunidades, donde cualquier participante puede sorprender y salir con el campeonato.

► Máscara Dorada busca un lugar en la lucha titular de AEW

Como parte del proceso de clasificación, Máscara Dorada se enfrentará a Tommaso Ciampa en AEW Dynamite para definir al primer participante del Gauntlet.

Con el Campeonato TNT vacante, varias figuras buscarán conseguir este título para subir en las carteleras de AEW.