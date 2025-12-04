Kyle Fletcher supera a Kevin Knight y lidera la Liga Dorada del Continental Classic

La segunda jornada del Continental Classic enfrentó a dos ganadores de la primera lucha del torneo por lo que ambos luchadores se enfrentaron en un duelo bastante intenso. Kyle Fletcher llegaba con la necesidad de reafirmar su lugar en la escena individual, mientras que Kevin Knight buscaba consolidarse como una amenaza real.

Desde el inicio, fue evidente que ninguno estaba dispuesto a ceder terreno. La lucha avanzó con intercambios rápidos, respuestas instantáneas y una constante lectura del oponente, lo que derivó en un combate dinámico que mantuvo al público en tensión de principio a fin.

El duelo abrió con acciones técnicas a ras de lona, sin un dominio claro. Fletcher salió del ring para tomar espacio, pero Knight lo persiguió y conectó patadas antes de lanzarse con un vuelo espectacular hacia ringside.

El duelo subió de intensidad en el filo del ring, donde Kevin aplicó un DDT que dejó a Fletcher maltrecho. Al intentar finalizarlo, se encontró con la resistencia del británico, quien evitó el superplex y resistió un coast to coast que estremeció el esquinero. Kevin buscó la plancha final, pero Kyle elevó las rodillas y ejecutó un powerbomb que no bastó para cerrar el combate.

► Momentos claves

La desesperación se transformó en contundencia cuando Fletcher llevó a su rival al esquinero y lo castigó con dos superkicks, seguidos de un brainbuster definitivo que aseguró la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria le permite a Kyle Fletcher tomar el control momentáneo de la Liga Dorada del Continental Classic, mientras que Kevin Knight tendrá que replantear el camino para buscar que esta derrota no sea determinante en el torneo.