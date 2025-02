Mark Davis retornó a AEW el pasado 05 de febrero en AEW Dynamite. Y su amigo y excompañero, Kyle Fletcher, habló acerca de su retorno.

Lo hizo en una reciente entrevista con Justin Barrasso para su publicación Undisputed. Allí, dijo que estaba feliz de verlo de nuevo en AEW. Estas fueron sus declaraciones:

► Kyle Fletcher habla de su nuevo look y del regreso de Mark Davis a AEW

«Ahora que es parte de la familia, puedo promocionarlo de nuevo. Davis tiene una tenacidad, una dureza en él. Cada vez que lo veo en el borde del ring y da machetazos brutales a la gente, me impacta.

«Me encanta verlo luchar. Estoy feliz de que estemos juntos de nuevo. No puedo esperar para verlo otra vez. Cuando tenga su oportunidad, la va a romper completamente».

Además, recordó y habló sobre su nuevo look. Fletcher se rapó durante su rivalidad con Will Ospreay, y a su novia, la también luchadora de AEW, Skye Blue, no le gustaba su nuevo look. Estas fueron sus palabras:

«Mi familia siempre odiaba mi cabello tonto. Eso siempre me motivó a mantenerlo. Mi novia Skye estaba un poco preocupada en ese momento, pero ahora le gusta.

«Hay personas a las que les encanta y otras que lo odian, y algunos extrañan el cabello, pero si están hablando de ello, es algo bueno».