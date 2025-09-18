Kyle Fletcher, estelarista de AEW All Out: «Es donde debía estar»

En poco más de 48 horas está programada la celebración de AEW All Out 2025, con un menú donde hay cabida para 10 luchas. Y entre ellas, sólo una cerrará, presumiblemente, este PPV: «Hangman» Page defendiendo el Campeonato Mundial AEW ante Kyle Fletcher.
Más allá de la probabilidad de que Fletcher derroque a Page, los focos se posarán sobre el australiano como nunca antes en su carrera, quien debe demostrar definitivamente que tal puesto del cartel no le viene grande. Y aunque «The Protostar» reconoce sentir la presión durante entrevista con Bleacher Report, por otra parte también se muestra confiado, pues cree que su destino siempre fue el «main event».
«No quiero mentir y decir que es fácil. Sin duda siento la presión, especialmente teniendo 26 años. Creo que uno siempre sueña con estar esta posición cuando te adentras en la lucha libre profesional. Sin duda, no creía que esto iba a llegar tan pronto, pero lo mejor de la lucha libre es que tienes que aprovechar estas oportunidades cuando se presentan, y el momento lo es todo. Así que sí, todo ocurrió muy rápido y estoy muy agradecido por estar esta posición. Sin duda siento la presión, pero de alguna manera siempre he sabido que es donde debía estar. Es el lugar donde debía estar, y no doy nada por sentado, y todo lo que quiero hacer es salir ahí fuera y demostrar exactamente que es donde debía estar».
- AEW All Out: Confirmadas las reglas del duelo por el Campeonato entre Kyle Fletcher y Hangman Page | Superlucha
► Cartel de AEW All Out 2025
Les recuerdo todo lo anunciado para AEW All Out 2025, a celebrarse este sábado 20 de septiembre desde la Scotiabank Arena en Toronto (Ontario, Canadá).
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Page (c) vs. Kyle Fletcher
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Toni Storm (c) vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander vs. Thekla
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW, LUCHA A TRES BANDAS: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Rhio
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, CUADRANGULAR DE ESCALERAS: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. The Young Bucks vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) vs. Hechicero y Josh Alexander
- Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR
- LUCHA DE ATAÚD: Jon Moxley vs. Darby Allin
- The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. Ricochet y Gates Of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona)
- LUCHA DE MESAS Y TACHUELAS: Mark Briscoe vs. MJF
- Eddie Kingston vs. Big Bill
#AEWAllOut— All Elite Wrestling (@AEW) September 15, 2025
LIVE on PPV, 3pm ET/Noon PT
This Saturday!
AEW World Title
Hangman Page vs Kyle Fletcher
TNT Champion @KyleFletcherPro will face Hangman for the World Title, but on the condition he has to leave @TheDonCallis + The Family in the back, to fight on his own, at ALL OUT! pic.twitter.com/q59DlITAFW