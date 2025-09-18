Kyle Fletcher, estelarista de AEW All Out: «Es donde debía estar»

En poco más de 48 horas está programada la celebración de AEW All Out 2025, con un menú donde hay cabida para 10 luchas. Y entre ellas, sólo una cerrará, presumiblemente, este PPV: «Hangman» Page defendiendo el Campeonato Mundial AEW ante Kyle Fletcher.

Más allá de la probabilidad de que Fletcher derroque a Page, los focos se posarán sobre el australiano como nunca antes en su carrera, quien debe demostrar definitivamente que tal puesto del cartel no le viene grande. Y aunque «The Protostar» reconoce sentir la presión durante entrevista con Bleacher Report, por otra parte también se muestra confiado, pues cree que su destino siempre fue el «main event».

«No quiero mentir y decir que es fácil. Sin duda siento la presión, especialmente teniendo 26 años. Creo que uno siempre sueña con estar esta posición cuando te adentras en la lucha libre profesional. Sin duda, no creía que esto iba a llegar tan pronto, pero lo mejor de la lucha libre es que tienes que aprovechar estas oportunidades cuando se presentan, y el momento lo es todo. Así que sí, todo ocurrió muy rápido y estoy muy agradecido por estar esta posición. Sin duda siento la presión, pero de alguna manera siempre he sabido que es donde debía estar. Es el lugar donde debía estar, y no doy nada por sentado, y todo lo que quiero hacer es salir ahí fuera y demostrar exactamente que es donde debía estar».

► Cartel de AEW All Out 2025

Les recuerdo todo lo anunciado para AEW All Out 2025, a celebrarse este sábado 20 de septiembre desde la Scotiabank Arena en Toronto (Ontario, Canadá).

#AEWAllOut

LIVE on PPV, 3pm ET/Noon PT

This Saturday!



AEW World Title

Hangman Page vs Kyle Fletcher



TNT Champion @KyleFletcherPro will face Hangman for the World Title, but on the condition he has to leave @TheDonCallis + The Family in the back, to fight on his own, at ALL OUT! pic.twitter.com/q59DlITAFW — All Elite Wrestling (@AEW) September 15, 2025