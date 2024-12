Kyle Fletcher es el futuro de la lucha libre, valora Sonjay Dutt

«The Protostar» Kyle Fletcher está en el mejor momento de su carrera; sin ir más lejos, es uno de los favoritos para salir victorioso del AEW Continental Classic. No pudo hacerlo mejor cuando se vio obligado a separarse de su compañero en Aussie Open, Mark Davis, quien se había lesionado, y aprovechó cada una de las oportunidades que le dieron.

► El futuro de la lucha libre

Y si sigue por el mismo camino su situación en la casa Élite y en la lucha libre va a seguir mejorando. De hecho, hay quienes ya lo ven como una futura estrella, como es el caso del veterano Sonjay Dutt:

«La primera persona que viene a mi mente es Kyle Fletcher. He sido un gran defensor y fanático de la progresión de Kyle en los últimos años. Desde el día en que puso un pie en AEW como parte de United Empire, hasta hoy, el tipo de hombre que es, no solo en el ring, sino también fuera de él, ha madurado enormemente. Su estrella está creciendo día a día. Victorias sobre Will Ospreay, Okada. No se puede poner precio a eso, a la combinación de todo eso. Se ha puesto en una forma física increíble. Mide más de seis pies de altura. Está en sus 20 años. Para mí, no solo es el futuro de AEW, sino que creo que es el futuro de la lucha libre profesional«, explica a Mike Jones.

► El peso de la corona

Pero Kyle no solo deberá continuar respondiendo a las oportunidades sino afrontar muchas otras cuestiones, como la presión de la que hablaba no hace mucho:

«Creo que estaría mintiendo si dijera que no es difícil. Creo que ha habido momentos, incluso en las últimas semanas, en los que me he derrumbado frente a mi pareja, Skye, y he dicho: ‘Se siente como demasiado, es abrumador. Siento tanta presión’. Pero creo que eso es necesario para crecer, y es realmente donde ves a las personas triunfar o fracasar. Creo que lo mejor que puedes hacer es tomarlo un día a la vez. Soy muy malo pensando cinco pasos adelante o diez pasos adelante, qué pasará en seis meses, en seis años. ¿Cuáles son mis grandes metas a largo plazo? Aunque es bueno tenerlas y es importante que estén ahí, creo que si te obsesionas demasiado con ellas, te pierdes en tu propia cabeza, puede estresarte y abrumarte. Así que creo que lo que más me ha ayudado es intentar mantenerme presente y enfocarme en la próxima tarea inmediata y simplemente tomarlo un día a la vez«.