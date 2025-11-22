Kyle Fletcher: «Me emociona AEW Full Gear 2025»

Camino a defender el Campeonato TNT en Full Gear 2025, «The Protostar» Kyle Fletcher comparte su emoción mientras analiza su presente en la lucha libre.

► En palabras de Kyle Fletcher

“Siendo tan joven, todavía estoy intentando descubrir muchas cosas, lo cual creo que mucha gente no se da cuenta. Estoy tratando de entender quién soy como persona, al mismo tiempo que trato de descubrir quién soy dentro de la lucha libre . Esta carga, como dijiste, a veces se siente muy grande, muy abrumadora, pero literalmente tengo un tatuaje en el brazo que dice: ‘La presión es un privilegio’.”

. Esta carga, como dijiste, a veces se siente muy grande, muy abrumadora, pero literalmente tengo un tatuaje en el brazo que dice: ‘La presión es un privilegio’.” “Creo que gran parte de mi evolución se debe a estar preparado para cuando surjan oportunidades, y luego, cuando esas oportunidades llegan, aprovecharlas al máximo. En los últimos dos años y medio, han surgido estas pequeñas oportunidades, que poco a poco se fueron acumulando y haciendo que todo avanzara muy rápido. Lo que hice fue aprovechar cada oportunidad que se me presentó y eso se ha ido sumando.”

“ La experiencia con Will Ospreay fue enorme para mí . Me dio la oportunidad de mostrar un lado diferente de mi personaje, de mi estilo de lucha, y fue una parte importante de todo esto.”

. Me dio la oportunidad de mostrar un lado diferente de mi personaje, de mi estilo de lucha, y fue una parte importante de todo esto.” “Creo que mi gran momento en Full Gear del año pasado fue como mi ‘fiesta de presentación’. Fue la primera vez que sentí evidencia real de que era el luchador y la persona que siempre pensé que debía ser. Ver la reacción de la gente me hizo darme cuenta de que esto era real y estaba sucediendo.”

“Personalmente, me ha gustado no tener que lidiar con Ospreay en el trabajo, pero sí deja un vacío en la empresa y en la plantilla. Es sorprendente cómo alguien puede volverse tan integral en tan poco tiempo. Lo que me ha enseñado es a intentar capturar esa energía, esa sensación de que cada aparición suya es especial, y tratar de transmitir eso cuando me toca a mí .”

.” “AEW tiene un roster tan profundo que cuando alguien como Will Ospreay, Kenny Omega o Swerve se ausenta un tiempo, hay muchos luchadores capaces de dar un paso al frente. Eso me ha dado la oportunidad de ocupar ese espacio y aprovecharlo al máximo.”

“Creo que Tony Khan ha visto que cada oportunidad que se me ha dado, yo la he aprovechado al máximo. Él ve cuánto amo AEW, cuánto amo la lucha libre profesional, y confía en que puedo rendir al más alto nivel .”

.” “Siento esta inmensa presión todos los días. La presión que sentí desde que supe que quería ser luchador profesional, la presión de saber que estaba destinado a hacer algo grande. A veces es abrumadora, pero es un privilegio, porque me da un motivo para levantarme cada día y trabajar incansablemente hacia mi objetivo. No cambiaría esto por nada; estoy increíblemente bendecido con esta motivación y ambición.”

“ El Campeonato TNT es mi primer ejemplo tangible de todo el trabajo duro que he hecho durante 12 años . Poder sostenerlo en mis manos me muestra para qué he trabajado. Lo veo como una oportunidad para sentar las bases, para demostrar lo que puedo hacer con un título, y luego poder aspirar a campeonatos de parejas, tríos o el mundial.”

. Poder sostenerlo en mis manos me muestra para qué he trabajado. Lo veo como una oportunidad para sentar las bases, para demostrar lo que puedo hacer con un título, y luego poder aspirar a campeonatos de parejas, tríos o el mundial.” “Quiero convertirme en el mejor campeón TNT de todos los tiempos. Quiero romper récords, superar reinados, y si logro eso, cuando avance hacia el siguiente paso, se sabrá que puedo llevar cualquier campeonato a la grandeza y hacer que parezca el título más importante del mundo.”

“ Mark Briscoe me inspira mucho . Lo que más me gusta de luchar o verlo luchar es su credibilidad. Creo en todo lo que hace y dice. Cuando estoy en el ring con él, me obliga a estar completamente presente, a sentir cada emoción, cada golpe. Él saca lo mejor de mí y eso explica la química que tenemos y los combates que hemos dado. Nuestro próximo combate sin descalificación será diferente, pero estoy seguro de que lo disfrutaré mucho.”

. Lo que más me gusta de luchar o verlo luchar es su credibilidad. Creo en todo lo que hace y dice. Cuando estoy en el ring con él, me obliga a estar completamente presente, a sentir cada emoción, cada golpe. Él saca lo mejor de mí y eso explica la química que tenemos y los combates que hemos dado. Nuestro próximo combate sin descalificación será diferente, pero estoy seguro de que lo disfrutaré mucho.” “ El Kyle Fletcher que ves en televisión no es exactamente mi yo diario, pero siento que en el ring puedo mostrar una versión de mí mismo que casi desearía ser en la vida real . Me siento más yo mismo en el ring que en cualquier otro aspecto de mi vida.”

. Me siento más yo mismo en el ring que en cualquier otro aspecto de mi vida.” “Estoy muy emocionado por este sábado. Espero que todos puedan verlo, ya sea por HBO Max, Amazon Prime Video o donde sea que sigan los pay-per-views. Espero que disfruten el show tanto como yo disfruto ser parte de él.”