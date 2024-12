Kyle Fletcher y el peso de la corona: «Me derrumbé con mi pareja»

«The Protostar» Kyle Fletcher está en el mejor momento de su carrera. Acaba de vencer a Will Ospreay y a Kazuchika Okada en sendos manos a mano en AEW. Con esta segunda victoria además, tramposa es verdad, se consolida como número uno de la Gold League del Continental Classic.

► El peso de la corona

Y claro la buena situación en la que se encuentra el luchador de 25 años de Australia lo tiene también en el foco de atención, tanto en cuanto a popularidad como a odio de los fanáticos pues también se ha convertido en uno de los más odiados del elenco de «Where The Best Wrestle». Ahora, sabiendo que si bien lleva tiempo siendo popular nunca a un nivel como el actual (y se espera que siga subiendo), ¿cómo lidia Kyle con ello? Veamos cómo lo explica en 93.5 MAX:

«Creo que estaría mintiendo si dijera que no es difícil. Creo que ha habido momentos, incluso en las últimas semanas, en los que me he derrumbado frente a mi pareja, Skye, y he dicho: ‘Se siente como demasiado, es abrumador. Siento tanta presión’. Pero creo que eso es necesario para crecer, y es realmente donde ves a las personas triunfar o fracasar. Creo que lo mejor que puedes hacer es tomarlo un día a la vez. Soy muy malo pensando cinco pasos adelante o diez pasos adelante, qué pasará en seis meses, en seis años. ¿Cuáles son mis grandes metas a largo plazo? Aunque es bueno tenerlas y es importante que estén ahí, creo que si te obsesionas demasiado con ellas, te pierdes en tu propia cabeza, puede estresarte y abrumarte. Así que creo que lo que más me ha ayudado es intentar mantenerme presente y enfocarme en la próxima tarea inmediata y simplemente tomarlo un día a la vez«.

counting down the days FLETCHER > OKADA pic.twitter.com/ofbQlGpTr2 — Kyle Fletcher カイル・フレッチャー (@kylefletcherpro) December 8, 2024