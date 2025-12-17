Kyle Fletcher explica por qué prefirió AEW sobre WWE

«The Protostar» Kyle Fletcher llegó a AEW como parte de un intercambio con NJPW, al lado de Mark Davis. Juntos eran el equipo Aussie Open, y cuando decidieron firmar a tiempo completo con AEW, se esperaba que fueran una de las duplas más importantes del elenco, pero no mucho más que eso. Pocos hubieran adivinado que Fletcher estaba llamado a ser una de las cartas fuertes para el futuro de la empresa dirigida por Tony Khan.

¿Pero qué hubiera pasado si Fletcher hubiera firmado con WWE? En entrevista con Chris Van Vliet, Fletcher reveló los detalles de una de las encrucijadas más significativas de su carrera: la elección entre WWE y AEW.

► Una oferta de WWE sobre la mesa

Fletcher relató cómo el proceso con WWE avanzó hasta una etapa formal. Una videollamada de Zoom con ejecutivos de TKO puso sobre la mesa los términos de un posible contrato. Sin embargo, algo no cuadraba. A pesar del atractivo de la oferta, la sintonía creativa no era la adecuada. Fletcher y Davis priorizaron la coherencia con su proyecto profesional por encima del prestigio inmediato, algo que define la filosofía de muchos talentos de la nueva generación.

«Fue una decisión reñida durante un tiempo. Tuvimos una especie de llamada oficial. En ese momento éramos Mark Davis y yo como Aussie Open, tuvimos una videollamada con ellos. Hablamos sobre lo que implicaría el acuerdo y ese tipo de cosas. Creo que cuando llegamos a ese punto, simplemente no parecía la opción correcta en ese momento. Así que no llegamos a estar muy cerca de firmar. Es la ventaja cuando existen otras opciones disponibles, y la verdad es que AEW era simplemente la opción adecuada para nosotros».

Un factor decisivo, según Fletcher, fue el conocimiento previo que tenían del ecosistema de AEW, gracias a la alianza entre AEW y NJPW.

«Tuvimos la suerte de haber trabajado antes en AEW. Nos trajeron como parte de New Japan para hacer un par de cosas. Y creo que fue el ambiente que hay allí. Para mí, fue… no quiero decir que hay libertad, pero creo que hay mucha confianza allí para que pueda producir la lucha que quiero producir, y puedo luchar de la manera que me encanta luchar, y creo que experimentar eso de antemano y saberlo, fue lo que definitivamente me atrajo hacia AEW.»

► Trayectoria en ascenso

La decisión ha resultado fructífera para la carrera de Fletcher. Su rivalidad con Will Ospreay y, sobre todo, su actuación estelar en Full Gear 2024, redefinieron su estatus dentro de la compañía, demostrando que su potencial trasciende el formato de parejas.

2022-2023: Apariciones iniciales a través de NJPW.

Apariciones iniciales a través de NJPW. 2023: Firma oficial con AEW como parte de Aussie Open.

Firma oficial con AEW como parte de Aussie Open. 2024: Captura del Campeonato TNT. Reinado de 114 días con 8 defensas.

Captura del Campeonato TNT. Reinado de 114 días con 8 defensas. Finales 2024: Rivalidad con Will Ospreay. Match destacado en Full Gear.

Rivalidad con Will Ospreay. Match destacado en Full Gear. Actualidad: Competidor principal en la Liga Dorada del Continental Classic.