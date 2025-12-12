KUSHIDA luchará en MLW Battle RIOT VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que KUSHIDA luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Major League Wrestling anunció hoy que KUSHIDA, uno de los luchadores más talentosos e innovadores de su generación, ingresará oficialmente a Battle RIOT VIII.

Un competidor de renombre mundial, conocido por su innovadora ofensiva, su velocidad vertiginosa y su maestría en la sumisión, KUSHIDA aporta una nueva dimensión al RIOT de 40 hombres de este año. Su combinación de agarre preciso, golpes fulminantes y contraataques improvisados ​​lo convierte en uno de los participantes más impredecibles y técnicamente avanzados de todo el torneo.

Para KUSHIDA, Battle RIOT ofrece algo que siempre ha perseguido a lo largo de cada capítulo de su carrera: la oportunidad de determinar su propio futuro.

El ganador del RIOT recibe una oportunidad garantizada por el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW, un premio que instantáneamente coloca a KUSHIDA en el camino para promover su legado en el escenario mundial.

El caótico formato de Battle RIOT solo amplifica el peligro que conlleva. Dos hombres comienzan. Cada 60 segundos, otro participante entra. Las eliminaciones pueden ocurrir por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la tercera cuerda. No hay descalificaciones, lo que significa que las armas, los comodines y la total imprevisibilidad marcan la noche.

Es el combate más grande y volátil del año: un escenario perfecto para un luchador que se esfuerza por adaptarse en tiempo real.

Con su acondicionamiento de clase mundial, su profundo arsenal de sumisiones y su ritmo incomparable, KUSHIDA puede ser uno de los contendientes más formidables de todo RIOT.

El 29 de enero, cuando la cuenta regresiva llegue a cero y el siguiente competidor se sume al caos, el grupo tendrá que enfrentarse a una cruda realidad: no se puede detener el tiempo. Pero el tiempo… puede detenerte a ti.