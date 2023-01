La semana pasado, el luchador japonés KUSHIDA dirigió un par de seminarios de capacitación para luchadores emergentes que buscaban perfeccionar sus habilidades.

The Timesplitter impartió un par de seminarios a los que asistieron 33 estudiantes, junto con el entrenador asistente The DKC y como instructores sorpresa Mercedes Moné y Fred Rosser.

KUSHIDA enseñó la importancia de perfeccionar cada detalles mientras criticaba y ayudaba a los estudiantes a mejorar su técnica. Los estudiantes también compitieron en luchas de exhibición de 5 minutos al final de la sesión.

Tras el seminario de capacitación, KUSHIDA dijo algunas palabras:

No me llamaría nada tan elegante como un entrenador. Estaba muy emocionado de tomar esto más como una oportunidad para luchar con otras personas y compartir algunas de las cosas que todos hemos aprendido juntos. Esto es una excelente manera de ampliar el conocimiento de la lucha libre profesional. No se trata solo de promover NJPW en los Estados Unidos, se trata de promover toda la lucha libre en general.

Luego tienes al LA Dojo realmente infundido con esa historia y tradición de NJPW, y el espíritu y el conocimiento que tiene Katsuyori Shibata, todo hace de este lugar un entorno tan perfecto para la próxima generación. Cuantas más oportunidades haya para que más personas se contacten directamente y experimenten todo eso, mejor talento tendremos en el espacio de la lucha libre.