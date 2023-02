KUSHIDA expresa admiración hacia Mercedes Moné

El luchador japonés y uno de los mejores pesos junior de todos los tiempos, KUSHIDA, manifestó su admiración por la súper estrella Mercedes Moné.

► KUSHIDA valoró el apoyo de Mercedes Moné en sus seminarios de capacitación.

Hay que recordar que previo a su gran debut en “Battle in the Valley” la luchadora se dio tiempo para entrenar en el LA Dojo junto con KUSHIDA. Éste se ha enfocado en apoyar en la formación de los talentos de la siguiente generación y en perfeccionar la técnica de los luchadores de la generación actual.

Para KUSHIDA, la participación de Moné fue una grata experiencia, mismo que expresó en una entrevista que realizó NJPW.

– Sobre la participación de Mercedes Moné en los seminarios de capacitación del LA Dojo.

Ella es una gran modelo a seguir. Está en la cima del mundo cuando se trata de ser una luchadora profesional y simplemente una animadora en general, pero tiene tanto amor por esto que viene a compartir y calcular cosas diferentes.

– Su entusiasmo es algo que le gustaría ver en los nuevos estudiantes:

Sí. Hay innumerables personas en todo el mundo que no pueden ganarse la vida solo con la lucha libre, que trabajan a tiempo parcial durante la semana y luchan los fines de semana. Y si estás en ese lugar y quieres hacerte más conocido, más comercializable, entonces te queremos. Y también, creo que los muchachos que tienen ese interés en la lucha libre japonesa te colocan en un cierto nicho y te dan un sentido único.

KUSHIDA y Fred Rosser serán los entrenadores en la nueva Academia NJPW como parte del LA Dojo.

– Sobre el entrenamiento que se brindará:

Entonces, con esto, creo que para los estudiantes que ingresan a la Academia con el objetivo final de ser un Young Lion, para estar en el sistema NJPW, entonces son más que bienvenidos a tomar su experiencia aquí y luego intentarlo. Pero no es necesario. Los luchadores no aprenden de un entrenador y eso es todo, producto terminado. Hay más que eso. Entonces, lo que quiero son personas que tengan esa naturaleza inquisitiva y un enfoque de mente abierta. No voy a decir que soy sobre enseñarle todo a la gente, o crear un grupo de luchadores a mi imagen. Pero buscaré gente con potencial, ¿sabes? Pero también tenemos ese canal, y tipos como Rocky (Romero) que pueden ayudar a conectar a la gente con las empresas en todo el mundo. Si su objetivo es Japón, Estados Unidos o México, podemos ayudarlos a llegar allí, si tienen la habilidad y la capacidad suficientes para navegar por este mundo una vez que los enviemos. Es esta gran oportunidad de tener un montón de jóvenes luchadores que traen a NJPW al mundo, o simplemente ayudan a las personas que tienen la determinación de decir ‘Shibata me enseñará ahora’.

KUSHIDA también participará en Battle in the Valley haciendo equipo con Kevin Knight, The DKC y Volador Jr. para luchar contra Rocky Romero, Josh Alexander, Adrian Quest y Máscara Dorada.