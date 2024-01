En 2022, Charlie Haas señalaba que la razón por la que el Team Angle se rompió demasiado pronto fue porque Triple H estaba celoso:

“Estábamos frustrados. Pensamos: ¿por qué nos separaron tan pronto cuando estábamos rockeando y rodando? Quiero decir, sabía que en el otro lado, en Raw, tenían a Evolution. Estábamos compitiendo contra ellos, pero nuestros ratings iban bien y creo que en ese momento tenían cuatro personas en su grupo. Tuvimos tres y creo que hicimos clic muy bien. Creo que tal vez hay algo de celos del otro lado. Esto está teniendo más éxito del que pensamos que tendría, ya sabes, cuando tenías a Triple H con lo de Evolution y él decía: ‘Bueno, nadie puede ser mejor que yo‘».

► «Team Angle se rompió demasiado pronto»

Más recientemente, Kurt Angle y Shelton Benjamin concuerdan en que podían haber hecho mucho más y apuntan otra razón:

KA: «Sí.»

SB: «1000 por ciento.»

KA: «Fue mi culpa. Me rompí el cuello, y cuando regresé, dijeron: ‘tenemos que cambiar las cosas y te enfrentarás a Charlie y Shelton’. Espera un momento, acabamos de empezar esto. Solo llevábamos unos seis o siete meses de regreso antes de que nos separaran.»

SB: «No fue mucho tiempo. No llegó al año.»

KA: «Fue realmente bueno. Podríamos haber sido una de las mejores facciones de la historia. Esto era especial, teníamos algo realmente genial sucediendo. Solo es una lástima que me lesioné y esa es la razón.»

SB: «También fue decepcionante para nosotros. Nos estábamos divirtiendo mucho con esto, a los fanáticos les encantaba. Nosotros lo amábamos. Honestamente, sentía que teníamos mucho más que aprender de Kurt, estábamos bajo su tutela, pero sucedieron cosas y quien tomó la decisión, no cedían en eso. Creo que hablo por Charlie cuando digo que todos sentimos que nos separaron demasiado pronto.»

KA: «Sentimos que nos robaron algo especial. Podríamos haber tenido esos títulos… No se suponía que perdiera el título. Me rompí el cuello, así que tuve que dejar el título a Brock, ellos tenían los títulos en ese momento, éramos todos campeones, podríamos haber tenido un reinado agradable de un año y simplemente se desmoronó cuando me rompí el cuello y eso fue todo. Fue el fin de Team Angle, lamentablemente.»

SB: «Fue terrible, realmente lo fue. Tuvimos que reagruparnos y volver a la carga. Eso es básicamente lo que todos hicimos.»