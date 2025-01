El recordado luchador, Kurt Angle, recientemente apareció como invitado en el video podcast Story With with Dutch Mantell. Y allí, el Miembro del Salón de la Fama WWE, recordó el momento en el que tuvo una acalorada y dura pelea real tras bambalinas con el ya fallecido Eddie Guerrero.

Esto ocurrió luego de que el Latino Heat le reclamara a Angle por, supuestamente, golpearlo muy duro y de forma real durante una lucha. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Kurt Angle y su pelea real con Eddie Guerrero, en donde Paul Wight los separó

«En ese momento, yo formaba parte de una facción con Luther Reigns y Mark Jindrak. Esa noche, teníamos que atacar a Eddie y Chavo Guerrero para generar odio en los fans. Era al final del show, y yo nunca toqué a Eddie.

«Solo sujeté a Chavo y lo ataqué, mientras que los otros dos atacaron a Eddie. Cuando regresamos al backstage, Eddie estaba furioso. Dijo: ‘¿Qué demonios? Ustedes me estaban atacando de verdad’.

«Le respondí: ‘Eddie, yo no te toqué’. Él insistió: ‘Sí lo hiciste’. Me empujó y le dije: ‘Eddie, no lo hagas de nuevo’. Me empujó otra vez, así que lo empujé de vuelta, y él intentó atacarme con un derribo doble a la pierna. Me anticipé, lo controlé y le apliqué un candado a la cabeza, comenzando a sofocarlo».

Sobre enojarse con Big Show después de que lo apartara de Eddie Guerrero:



«Estaba tan molesto con The Big Show porque tengo ese complejo de ‘chico pequeño’. No podía creer lo rápido que me levantó del suelo, como si no pesara nada y me llevó lejos. Fue como: ‘Demonios, Big Show, nunca vuelvas a hacerme eso’, así que tuvimos un pequeño altercado».

Sobre su relación con Eddie Guerrero:



«Teníamos una relación de amor-odio que subía y bajaba constantemente, pero en el fondo yo realmente amaba a Eddie Guerrero. Fue una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Le tengo un profundo respeto».