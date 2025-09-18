Kurt Angle: «WWE podría crear otro monopolio»

La alianza de WWE y TNA está a pleno funcionamiento en estos momentos, sin embargo, ¿podría dar un giro radical con una compra que cambie la industria? Esta misma cuestión le plantearon recientemente a Kurt Angle en Mic Check with Mr Anderson. «La Máquina de Lucha» es uno de los más grandes guerreros que triunfaron en ambas compañías.

► WWE y TNA a ojos de Kurt Angle

Entrevistador: «De hecho, tengo una pregunta. Kurt, estoy bastante interesado en conocer tus opiniones sobre la situación actual de WWE y TNA«. Kurt Angle: «¿Sabes qué? La verdad es que estoy realmente emocionado. Nunca pensé, ni en un millón de años, especialmente cuando competíamos contra WWE mientras Ken y yo estábamos en TNA, que WWE alguna vez se asociaría con TNA. Y la razón por la que me encanta es porque sé que eventualmente WWE comprará la biblioteca de TNA y WWE será dueña de todo el material actual de Angle en TNA, y los fans de WWE podrán acceder a ello. Te lo voy a decir ahora mismo: tuve una carrera mucho mejor en TNA que en WWE y estuve allí mucho más tiempo. La mayor parte de mi carrera fue en TNA y muchos de los fans de WWE no me vieron. Así que ahora tengo la oportunidad de que los fans puedan verme competir y desempeñarme en TNA. Sé que eventualmente va a suceder. Nunca pensé que pasaría en un millón de años, pero ahora que se han asociado y están invertidos el uno en el otro, creo que eventualmente comprarán la biblioteca».

Entrevistador: «Sí, lo espero con ansias«. Kurt Angle: «Sí. Existe el riesgo de que vuelva a haber un monopolio; WWE se queda con todo de nuevo. Es desafortunado. El único que realmente fue una amenaza verdadera y pudo competir contra WWE fue WCW. Incluso TNA, con 2.1 millones de espectadores semanales en Spike, lo cual era fenomenal, aún así no competíamos del todo. AEW tuvo un gran inicio, pero escuché que su asistencia a los shows está bajando drásticamente. No estoy seguro si eso es verdad o no. WWE es simplemente una máquina, y ahora que están bajo TKO, son aún más máquina. No sé si alguien podrá competir contra ellos, y no lo veo en el corto plazo». Entrevistador: «Cuando estabas en TNA, ¿alguna vez pensaste que podrían competir con WWE?» Kurt Angle: «Siempre tuve esperanza. Me enorgullecía mucho luchar para TNA. Me encantaba porque nos daban libertad para hacer lo que queríamos. Podíamos decir lo que quisiéramos, siempre siguiendo la idea general de lo que querían, pero podíamos estructurar nuestros promos. Ken era muy bueno haciendo promos y estructurándolas. También nos permitían estructurar nuestros combates. No teníamos tantos agentes que nos dijeran cómo hacer los combates como en WWE. En WWE aún puedes dar tu opinión, pero ellos definen el final y cómo lo haces. En TNA tenías libertad total para hacer lo que quisieras. El único problema era que cada combate terminaba siendo muy similar, todos se iban fuera del ring. En WWE solo puedes hacerlo una o dos veces por noche. Tuvimos muchos chicos haciendo lo mismo y se volvió repetitivo: saltar fuera del ring en un combate, en el siguiente, en el siguiente… se volvió repetitivo. Pero me encantaba poder poner mi propia creatividad en todo lo que hacía«.