Kurt Angle: «Ojalá WWE lo hubiera hecho al revés»

Al miembro del Salón de la Fama de WWE y medallista de oro en los Juegos Olímpicos «La Máquina de Lucha Libre» Kurt Angle le preguntan por la envidia, sus mejores amigos y mucho más.

► En palabras de Kurt Angle

Vince Russo y Jim Cornette

“Sus personalidades son completamente opuestas. Vince es más de ‘bro esto, bro lo otro’, mientras que Cornette siempre habla del negocio como si todavía estuviéramos en 1972. Y no se llevaban nada bien. Se odiaban. Era un dolor de cabeza tenerlos juntos en TNA. Si hubiera sido legal pelear, se habrían pegado, y me hubiera encantado verlo. Tenerlos a los dos allí al mismo tiempo fue una situación tóxica para la empresa.”

“Cornette era genial. Es algo anticuado, le encantaba lo de los 60, 70 y 80. Pensaba que lo antiguo podía volver a funcionar hoy. Y creo que tenía razón. Tenía un gran olfato para el negocio. Vince Russo era más de historias y personajes, no sabía tanto de lucha como debería. Cornette era más de la parte técnica del wrestling. Por eso chocaban.”

Volver a WWE en 2017 y ser parte de The Shield

“Fue una noche genial, formar parte de una de las facciones más grandes de la historia. Lo disfruté muchísimo. Parecía un fanboy. Pero cuando regresé a WWE dejé de entrenar porque ser GM ocupaba todo mi día. Pasé 7 u 8 meses sin entrenar en el ring, subí 25 libras, mis rodillas me molestaban… y mi cuerpo no respondió bien cuando volví a luchar. No pude tener los combates que quería para retirarme. Me habría gustado que WWE lo hiciera al revés: luchar primero, luego ser GM, y después el Hall of Fame.”

Sobre Batista (pregunta de un fan)

“Es bastante grande.” (y luego bromea diciendo que tiene pruebas)

Su combate soñado con Bret Hart

“Ese fue siempre el combate que soñé. Incluso llamé a Bret Hart en 2002, un año después del derrame que sufrió, y le dije: ‘¿Quieres luchar conmigo en WrestleMania?’. Me respondió: ‘Kurt, me acabo de recuperar de un derrame’. Luego me explicó que no podía hacerlo. Y lo entiendo, porque ahora yo también estoy viejo y golpeado. Él sabía que no podía dar el combate que esperaba de sí mismo.”

Sobre Bret Hart como luchador

“Es el mejor luchador que he visto en mi vida. El mejor dentro del ring. Solo pondría a Chris Benoit a su nivel. Estaba enamorado de su trabajo… no en un sentido gay, pero sí enamorado de su wrestling.”

El luchador más amable

“No puedo decir quién es el mayor imbécil, estaría en todas las noticias mañana. El más amable es John Cena. No lo traté tan bien al principio. Fui su primer combate. Lo golpeé fuerte muchas veces para mantenerlo humilde porque sabía que sería especial. Y lo gracioso es que cuando me indujo al Hall of Fame… ¡me agradeció por eso!”

Por qué no luchó con John Cena en su retiro

“Quería luchar contra John Cena. Él habría dicho que sí, pero Vince nunca se lo pidió. Y el día de WrestleMania, Cena apareció delante de mí vestido de Doctor of Thuganomics, y pensé: ‘¿Por qué demonios no estoy luchando con él?’. Vince me dijo que podía esperar un año y me daría a Cena, pero sabía que me harían seguir perdiendo para recordarme que dejé la empresa en 2006. Así que decidí retirarme ahí.”

Steve Austin vs Kevin Owens

“Cuando tienes a Stone Cold de vuelta, siempre será un éxito. Mi esposa estaba en el estadio y dijo que nunca escuchó un ruido tan fuerte. Fue increíble. Y el stunner a Vince… madre mía, quizá el peor atleta de la historia del wrestling. Austin estaba furioso, se le veía en la cara, pero tenía que sonreír.”

Sus mejores amigos en la lucha

“Mis dos mejores amigos fueron Charlie Haas y Shelton Benjamin. A veces hablo con Brock. Hablo con Undertaker o Austin de vez en cuando. A The Rock nunca lo veo… tienes que pasar por diez presidentes para hablar con él.”

¿Alguna vez tuvo envidia en el vestuario?

“Solo cuando vi a Batista.”