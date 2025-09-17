Kurt Angle: «WWE acabará comprando la videoteca de TNA»

Tres meses atrás, preguntado en el podcast Podstarz por el acuerdo de colaboración que mantienen WWE y TNA, Kurt Angle, viejo conocido de ambas compañías, sugirió cuál sería un potencial nuevo paso para que la primera acabara por controlar la segunda.

«Cuando estaba luchando en TNA, pensaba: ‘¿Sabes qué? Muchos fans de WWE no han visto mi trabajo en TNA. Ojalá WWE tuviera una relación con TNA y posiblemente comprara la videoteca, para que los fans de WWE pudieran ver mis combates en TNA. Parece que eso eventualmente va a suceder. Ahora mismo están trabajando juntos, y nunca pensé que eso pasaría en un millón de años, pero por alguna razón, está ocurriendo, y creo que mucho tiene que ver con que TNA es una gran empresa, realmente lo es. Tienen mucho talento, pero no representan una amenaza para WWE. «[…] Hoy en día, todavía lo están haciendo bien, pero no tan bien como lo hacíamos nosotros en aquel entonces, ¿verdad? Creo que esa es la razón por la que WWE abrió los brazos y dijo: ‘Vengan. Colaboremos con ustedes’, y me alegra que haya sucedido finalmente. Espero que WWE compre la videoteca de TNA».

► TNA en Peacock

Y ahora, tres meses después, ante los micrófonos de ‘Mic Check with Mr. Anderson’, Kurt Angle se muestra más convencido si cabe de que el Universo WWE disfrutará plenamente de su memorable etapa bajo los focos de TNA.

«Nunca pensé en un millón de años que WWE colaborara con TNA. ¿El motivo de que esto me encante? Sé que WWE acabará comprando la videoteca de TNA y WWE tendrá en propiedad todas las imágenes de Kurt Angle en TNA. Los fans de WWE podrán tener acceso a ellas. «Te lo digo ya: tuve una carrera mucho mejor en TNA que la que tuve en WWE. También estuve allí más tiempo, así que la mayoría de mi carrera fue en TNA y los fans de WWE no me vieron. Así que ahora tengo la oportunidad de que los fans puedan verme competir en TNA. Sé que acabará pasando».