¿Todavía podría darse una última lucha Kurt Angle vs John Cena?

Muchas personas soñaron con una lucha Kurt Angle vs John Cena en WrestleMania 35 como el adiós del miembro del Salón de la Fama de WWE a los encordados. Hubiera sido perfecta. Él le dio la bienvenida al 16 veces Campeón Mundial a la empresa y este le daría la despedida. Círculo completado.

Pero en la compañía pensaron que lo mejor era poner a King Corbin a enfrentar al medallista de oro olímpico, una decisión que decepcionó a todo el mundo. No hay manera de volver al pasado para cambiar esto pero, ¿podría darse el combate soñado próximamente?

En una reciente entrevista con Instinct Culture, Angle dio a conocer qué le dijo Vince McMahon al respecto.

"Vince McMahon me dijo que tenía una historia con Baron Corbin. Cuando le dije que quería retirarme en WrestleMania el año pasado me dijo: 'Bueno, vas a luchar con Baron Corbin porque has tenido una rivalidad con él en los últimos meses'.

"Dije: 'Vince, quiero retirarme. Baron es un gran luchador, pero para el futuro, ¿qué tal John Cena?'. Me dijo: 'Si quieres a John Cena, lo tienes. Pero ese año tienes a Baron'. Le dije: ' Vince, no estaré el año que viene. He acabado. Esto es todo'. Y me dijo: 'Bueno, esto es lo que hay'".