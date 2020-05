Kurt Angle volverá a WWE el miércoles en NXT

Durante uno de los episodios del documental 'Undertaker: The Last Ride', se afirma que Vince McMahon recompensa a quien ha sido fiel con WWE. Quizás así entendamos el maltrato creativo que tuvo que padecer Kurt Angle durante el último año de su carrera competitiva, cuando disputó un combate de retiro de escaso peso en WrestleMania 35, ante Baron Corbin. Y por consiguiente, que el medallista olímpico fuese despedido el pasado miércoles 15 de abril; al contrario que el resto de los otros productores afectados, sin posibilidad de recontratación.

No obstante, parece que esto no ha significado el fin de la relación entre ambas partes. Hoy, WWE anuncia que Angle estará de vuelta en su programación.

BREAKING: @RealKurtAngle will serve as the special guest referee for @SuperKingofBros and Timothy Thatcher's #CageFight this Wednesday night on #WWENXT! https://t.co/RZoHaH9aDY