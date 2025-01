Kurt Angle ve a Chad Gable como futuro Campeón Mundial

Durante el año pasado, Chad Gable ha sufrido grandes cambios, desde estar en medio de una rivalidad con Gunther por el Campeonato Intercontinental WWE, donde no pudo obtener el oro, pasó a formar un nuevo grupo junto a The Creed Brothers e Ivy Nile, denominado American Made, aunque se ha sentido últimamente estancado y su uso mayormente ha sido para impulsar a gente como los Wyatt Sicks o, recientemente, Penta.

► Kurt Angle elogia el talento de Chad Gable

A pesar de que no ha tenido mucha suerte con las historias televisivas, Chad Gable es bastante competente en el ring, y hay personas que cree que es cuestión de tiempo en que logre obtener algún título a nivel individual, con Kurt Angle siendo uno de sus principales promotores.

Precisamente, durante una entrevista con Insight with Chris Van Vliet, el miembro del Salón de la Fama WWE no tuvo más que elogios para Chad Gable, a quien a menudo se ha comparado con él debido a sus antecedentes en la lucha olímpica. Kurt Angle cree que la WWE finalmente ha encontrado la forma de usarlo correctamente y bromeó diciendo que él, y no Jason Jordan, debió haber hecho el papel de su hijo durante su última etapa en la WWE, y cree que es material para ser un Campeón Mundial en el futuro.

“Chad me hizo quedar bien. Lo hizo. Chad es increíble. Es un chico muy talentoso y me alegro de que lo estén utilizando adecuadamente porque sé que es un poco pequeño. No sabían qué hacer con él. Pero este chico podría ser campeón mundial y ser muy comercializable”.

“Especialmente con el personaje que tiene ahora, con todo el asunto de USA, y ‘You Suck’ y todo eso… es como mi hijo. Debería haberlo sido, sí, exactamente. Pero Vince McMahon tenía otras ideas, que Jason Jordan fuera mi hijo, lo cual era ridículo porque, ya sabes, eso era genial”.

Angle no es el único que considera que Chad Gable puede ser Campeón Mundial, ya que hace unos meses recogimos palabras similares por parte de Bayley, quien también ha quedado impresionada por el talento que este ha demostrado en el ring.