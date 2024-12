Kurt Angle: «Sufro un dolor insoportable todo el tiempo»

El miembro del Salón de la Fama de WWE y de TNA y medallista de oro en los Juegos Olímpicos Kurt Angle sufre las secuelas de su carrera en la lucha libre. En realidad, sus problemas de salud relacionados con el deporte comenzaron antes incluso de que comenzara a luchar de manera profesional.

► Las secuelas de la lucha libre

Y a pesar de las incontables rehabilitaciones, cirugías y demás procesos a los que se ha sometido para afrontar el daño que tiene en su cuerpo, «The Wrestling Machine» comparte en eWrestlingNews que en la actualidad se ve obligado a convivir con el dolor sin que haya nada que pueda remediarlo:

«Con el tiempo, más adelante, cuando tienes menos disco entre cada vértebra, eventualmente terminarán fusionándose naturalmente de todos modos. Y eso es lo que pasó con mi cuello en los últimos años. Mi cuello, ya no tengo discos. Es todo vértebra. Es hueso. Y estoy en un dolor insoportable todo el tiempo y no hay nada que puedan hacer por mí. Intenté conseguir reemplazos de discos de goma, pero como mi cuello se fusionó naturalmente, ya no tengo discos que reemplazar.

«Así que estoy en una situación bastante mala ahora mismo, pero bueno, aprendí a lidiar con ello, y hago mucho mantenimiento para controlarlo. Trato de mantenerlo lo más móvil posible. Y, eh, perdí como tres pulgadas en ambos brazos debido a la atrofia, en mi cuello, y perdí un gran músculo justo en mi pecho. Tengo una gran línea aquí. Y es ridículo. Tu cuello controla todo en tu cuerpo, y bueno, estoy sufriendo enormemente y estoy pagando el precio por la carrera que tuve.»