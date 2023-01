“No es un gran salto al vacío decir que Seth Rollins es el próximo Shawn Michaels. Porque creo que, eventualmente, Rollins será el próximo Shawn. Todavía no está en ese punto, porque Shawn dedicó muchos más años, como 30 y tantos años a luchar, pero Seth me acuerda mucho de Shawn porque contra todos con los que lucha, da luchas de cinco estrellas“. Así hablaba en 2022 Kurt Angle de Seth Rollins. No han sido pocas las ocasiones en que se ha deshecho en elgoios hacia él. Incluso quería tener un combate contra “El Visionario”.

► Kurt Angle alaba a Seth Rollins

Y no ha cambiado de opinión pues en un reciente episodio de su Kurt Angle Show el miembro del Salón de la Fama de la WWE vuelve a alabar al luchador. Un luchador que no pudo ganar el Royal Rumble 2023 pero que podría tener su siguiente historia con Logan Paul, ya que fue este quien lo eliminó. Con toda seguridad, el que fuera Campeón WWE o Campeón Universal no va a dejar pasar la oportunidad de vengarse de “Maverick”, quien estaría teniendo otra enorme rivalidad en el poco tiempo que lleva siendo una Superestrella.

“Me gusta mucho Seth Rollins. Me encanta el personaje que está haciendo en este momento. Lo extravagante. Es un gran luchador. Un gran talento. Sé que la compañía lo ha utilizado mucho en los últimos años, pero creo que no lo utilizan lo suficiente. Creo que este tipo debería estar donde está Roman Reigns, encima todo el tiempo“.

Seth Rollins está arriba todo el tiempo. Quizá no tan arriba como Roman Reigns. Pero Randy Orton tampoco lo estaba con John Cena. Lo parte más alta de la WWE es para una sola persona, siempre lo ha sido, y en este caso es el “Jefe Tribal”.

¿Qué te parecen las palabras de Kurt Angle sobre Seth Rollins?