Kurt Angle se someterá a una cirugía en su espalda

El miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, está retirado de la acción luchística debido a una serie de lesiones que sufriera a lo largo de su carrera. Ha pasado varias ocasiones por el quirófano, y si bien los procedimientos han resultado exitosos, ninguno es lo suficientemente “milagroso” para hecer que vuelva al cuadrilátero, donde luchó por última vez en WrestleMania 35.

► Kurt Angle explica con detalle el procedimiento que le realizarán

Durante la reciente edición del Podcast The Kurt Angle Show, el miembro del Salón de la Fama WWE reveló que se someterá a otro procedimiento quirúrgico. Esto no es algo así como una cirugía de fusión de la espalda, y está agradecido por eso. Aún así, Kurt Angle tiene otro procedimiento por el que está pasando para limpiar todo debido a problemas nerviosos en curso.

“No van a hacer ninguna fusión ni nada por el estilo, gracias a Dios. Lo van a limpiar. Van a limpiar toda la artritis porque tengo un nervio que me baja por la pierna y me está molestando. Me duele la espalda baja”.

“Entonces, van a limpiar todo eso, sacar las astillas de hueso, el calcio y cosas así. Dijo que debería estar bien para ir después de eso. Dijo que tal vez no alivie todo el dolor de espalda baja, pero no vas a sentir el dolor bajando por tu pierna”.

Kurt Angle también agregó que su procedimiento está programado para este 21 de marzo. Aún falta tiempo, pero desde ya, enviamos nuestros mejores deseos al héroe olímpico y que pueda tener una pronta rehabilitación.