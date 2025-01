Kurt Angle, Rikishi y un trasero sin limpiar

Recibir el Stinkface de Rikishi nunca era una buena noticia pero la peor la recibió Kurt Angle. Durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight -la misma en la que el medallista de oro olímpico y miembro del Salón de la Fama de WWE dijo que John Cena se merece el Campeonato Mundial número 17– «The Wrestling Machine» revela que en una ocasión «The Samoan Stinker» no se había limpiado el trasero.

► El peor Stinkface

«Rikishi lo hizo. Yo llegué con humildad, era humilde. Me llevaba bien con todos, y era un jugador de equipo, pero Rikishi me atrapó durante un combate. Tenía que ir al baño antes del combate, no se limpió el trasero, y me hizo el Stinkface [ríe], y hombre, eso sí que fue un beso trasero [ríe], sí, también olía horrible. Fui al backstage, él estaba riendo. Ni siquiera me enojé. Sí [fue un combate en TV]. Los chicos pueden ser crueles».

Se desconoce cuando fue exactamente pero ambos ex luchadores compartieron un total de 65 combates y 12 de ellos fueron con la estipulación Kiss My Ass.

► «Perc Angle»

Cambiando de tema, pero siguiendo en la entrevista y con detalles curiosos, el veterano habla de su apodo «Perc Angle»:

«Sé que los fans, es casi como si quisieran que me sintiera bien con eso, los fans se están divirtiendo porque yo era el mejor luchador del negocio. Así que quieren decir que Kurt Angle era Perc Angle. Por eso lo estaba haciendo, porque estaba todo drogado. La cosa es que no usaba analgésicos mientras luchaba. Los tomaba por la mañana, luego por la noche luchaba, y después tomaba analgésicos cuando terminaba de luchar. Así que nunca luché drogado.»

Aquel apodo era debido al analgésico Percocet, un medicamento que combina oxycodona, un analgésico opioide, con acetaminofén, utilizado para aliviar el dolor moderado a severo.