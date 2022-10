Kurt Angle reveló detalles de su contrato con WWE

El miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, no ha vuelto a luchar desde su retiro en WrestleMania 35 y es poco probable que lo haga alguna vez, considerando las lesiones que acarrean. Sin embargo, no hace mucho tiempo reveló de que saldría de su retiro si se enfrenta a John Cena, Seth Rollins o Roman Reigns en una lucha, pero eso es algo que no pasa mucho más que un simple deseo.

► Kurt Angle no tiene planes de volver al ring

Kurt Angle es ampliamente considerado como uno de los mejores luchadores en la historia de la WWE y su ilustre carrera le hizo merecedor de un puesto en el Salón de la Fama, y aunque trabajó también en TNA, no cabe duda que muchos lo recordarán por su gran paso en WWE, incluyendo su última lucha en WrestleMania 35 frente a Baron Corbin.

Durante una entrevista reciente en “The Bubba Army”, Kurt Angle explicó algunos de los detalles de su actual contrato con la WWE, indicando que todavía está involucrado con ellos en algunos temas tras bastidores.

“Firmé un contrato de nostalgia, que es básicamente un contrato de mercadería. Así que me pagan por aparición y me dieron un trato muy bueno con el contrato de mercadería. Me dieron un montón de dinero por adelantado, lo cual es genial. Pero no estoy obligado solo a la WWE, así que puedo ir a hacer mis propias apariciones y esas cosas”.

“Han sido muy buenos conmigo hasta ahora. He estado haciendo muchas cosas de producción con ellos, posibles programas de televisión. Estoy haciendo cosas detrás de escena, lo cual es genial”.

A pesar de que Kurt Angle continúa ligado a WWE, también indicó que no tiene planes de volver al ring pronto, aunque no ha descartado que pueda hacerlo si se dieran las condiciones adecuadas.