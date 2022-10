Kurt Angle revela que luchó en TLC 2017 con una lesión

Recientemente, Kurt Angle recordó cuando tuvo que reemplazar a Roman Reigns en el evento premium TLC 2017, y convertirse en miembro honorario de The Shield. Reigns tuvo que salir del combate a última hora, aparentemente a causa de una meningitis.

Angle sorprendió al revelar que entró al ring a tener su primera lucha en WWE tras 11 años, con un desgarro de un músculo en una de sus piernas. Así lo recordó en la más reciente edición de su podcast The Kurt Angle Show:

► Kurt Angle luchó lesionado en TLC 2017

«Sí, antes de TLC 2017, me preguntaba cómo iba a aguantar mi cuerpo si cuando fui el Gerente General por seis meses, no me moví, no hice absolutamente nada a nivel físico. Y, además, tenía un músculo desgarrado en mi cuádriceps y me lo estaba cuidando y rehabilitando.

«Así que entré a ese ring con una lesión, y tampoco estaba seguro de cómo iba a funcionar mi acondicionamiento físico, por fortuna, no estaba tan mal. Y pude proteger mi pierna y, de hecho, la lucha salió bastante bien. No hice nada loco.

«Vince McMahon me dijo antes de la lucha específicamente: ‘No vayas a estar saltando de ningún lado, ni haciendo topes suicidas y tampoco nada de atravesar mesas. Simplemente, haz lo que sabes hacer’. Así que sabía que ya no tenía que hacer nada de esas cosas, así que fue genial».